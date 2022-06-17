Emekli Kurban Bayramı İkramiyesi 2100 Lira Mı Olacak? Sonunda Cepler Rahatlayacak; Rekor Ödeme Yapılacak! İlk Açıklamalar Geldi…
Yılda iki kez emekli vatandaşlara verilen bayram ikramiyelerinde son dakika gelişmesi yaşandı. 1100 lira ödeme yapılması beklenirken; 2100 lira bayram ikramiyesinin verileceğinin gündeme gelmesi, emekli vatandaşın şok içerisinde kalmasına neden oldu. Sonunda cepler rahatlarken; rekor bir ödemenin kapıda olduğu ortaya çıktı. Peki, ilk açıklamalar nasıl geldi?
Neredeyse her şeye gelen zamlardan sonra emekli vatandaş kıt kanaat geçinme noktasına gelmişti. En düşük emekli maaşı Ocak ayında açıklanan verilerle birlikte 2.500 lira olmuştu. Faturası, kirası, mutfağı derken cebine harçlık koyamayan emekli vatandaş, Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte gözlerini emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağına çevirdi. Uzmanlardan ise ilk açıklamalar yürek rahatlatacak cinsten geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.