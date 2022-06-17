Anasayfa/

Foto Galeri/

17 Haz 2022 - 18:12

Emekli Kurban Bayramı İkramiyesi 2100 Lira Mı Olacak? Sonunda Cepler Rahatlayacak; Rekor Ödeme Yapılacak! İlk Açıklamalar Geldi…

Yılda iki kez emekli vatandaşlara verilen bayram ikramiyelerinde son dakika gelişmesi yaşandı. 1100 lira ödeme yapılması beklenirken; 2100 lira bayram ikramiyesinin verileceğinin gündeme gelmesi, emekli vatandaşın şok içerisinde kalmasına neden oldu. Sonunda cepler rahatlarken; rekor bir ödemenin kapıda olduğu ortaya çıktı. Peki, ilk açıklamalar nasıl geldi?