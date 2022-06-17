Müge Anlı İçin RTÜK Harekete Geçti! ATV Yönetiminde Soluğu Almış; Esra Erol’u İstememişti… Tek Bir Olay Çileden Çıkarttı!

Programda konu olarak elde aldıklarıyla gündemi sallayıp geçen Müge Anlı’ya geçtiğimiz günlerde acılı anne ve baba, öz kızlarını bulmak adına başvuruda bulunmuştu. 18 yaşındaki genç kız, biyolojik anne ve babasıyla görüşmek istemediğini belirterek tepkide bulunmuştu. Olaya, amca ve baba katılınca perde arkasından çok farklı gerçekler çıkmıştı. Müge Anlı ise sinirlerine hakim olmayarak tepkide bulunmuştu. Tam da bu anlar hakkında İlhan Taşçı çok sert açıklamalara yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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