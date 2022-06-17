- 17 Haz 2022 - 21:39

Müge Anlı İçin RTÜK Harekete Geçti! ATV Yönetiminde Soluğu Almış; Esra Erol’u İstememişti… Tek Bir Olay Çileden Çıkarttı!

ATV Ekranlarının en beğenilen programlarından biri olan Müge Anlı, RTÜK’le gündeme geldi. RTÜK’ün CHP’li üyesi olan İlhan Taşçı, Müge Anlı’nın yayınlanan 2 bölümü izledikten sonra adeta çileden çıktı. Kısa bir süre önce Müge Anlı’nın ATV yönetimine gidip; Esra Erol’u istemediğini dile getirdiğine dair iddialar sosyal medyayı sallamıştı. Esra Erol’un yayından kaldırılacağı konuşulurken; RTÜK cephesinden gelen Müge Anlı hamlesi kafalarda soru işaretlerine neden oldu...

Programda konu olarak elde aldıklarıyla gündemi sallayıp geçen Müge Anlı’ya geçtiğimiz günlerde acılı anne ve baba, öz kızlarını bulmak adına başvuruda bulunmuştu. 18 yaşındaki genç kız, biyolojik anne ve babasıyla görüşmek istemediğini belirterek tepkide bulunmuştu. Olaya, amca ve baba katılınca perde arkasından çok farklı gerçekler çıkmıştı. Müge Anlı ise sinirlerine hakim olmayarak tepkide bulunmuştu. Tam da bu anlar hakkında İlhan Taşçı çok sert açıklamalara yer verdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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17 Haz 2022 - 21:39 Ankara- Yaşam

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