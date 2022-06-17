Acun Medya Avatar Atakan’ı Bilerek Mi Eledi? Acun Ilıcalı Köşeye Sıkıştı; Avatar Atakan Yeniden Yarışmaya Gelebilir… Dominik Adası Karışık!
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmaları arasında yerini alan Survivor yarışmasından bu hafta içerisinde elenen Avatar Atakan’ın vedası kafalarda soru işareti bırakmıştı. Panorama ve Ekstra masalarından jürilerden tutunda; tüm Türkiye bu duruma şok içerisinde kalmıştı. Ortaya çıkan bir gerçekse Acun Medya’nın Avatar Atakan’ı bilerek elediğini düşündürdü! İşte Acun Ilıcalı’yı köşeye sıkıştıran bomba durum…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından bu Çarşamba gecesi Avatar Atakan hayallerine veda eden isim olmuştu. Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken ve Avatar Atakan arasından en az SMS alan kişi Avatar Atakan olmuştu. Şimdiyse Dominik adasını sallayan bir gelişme yaşandı ve Avatar Atakan’ın yeniden dönüş yapabileceği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.