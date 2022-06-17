Acun Medya Avatar Atakan’ı Bilerek Mi Eledi? Acun Ilıcalı Köşeye Sıkıştı; Avatar Atakan Yeniden Yarışmaya Gelebilir… Dominik Adası Karışık!

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından bu Çarşamba gecesi Avatar Atakan hayallerine veda eden isim olmuştu. Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken ve Avatar Atakan arasından en az SMS alan kişi Avatar Atakan olmuştu. Şimdiyse Dominik adasını sallayan bir gelişme yaşandı ve Avatar Atakan’ın yeniden dönüş yapabileceği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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