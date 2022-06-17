Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Bebek Mi Bekliyor? Karan’a Kardeş İddiaları Nevri Döndürdü; Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! Yoksa…
Aşkları ve aile saadetleriyle magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak görülen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebek hazırlığında olduğu iddia edildi! Fahriye Evcen’in hamile olduğu ve Karan’ın kardeşi olacağının konuşulmasıyla birlikte sosyal medya sallanmaya başladı. Hayranlarını mutluluk gözyaşlarına boğan ikili, dengeleri alt üst etti! Yoksa…
Eşi Burak Özçivit’le 2017 yılında dünya evine giren Fahriye Evcen, biricik oğulları Karan’ı ise 2019 yılında kucaklarına almışlardı. Geçtiğimiz haftalarda Karan’ın yeni yaşını kutlayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, hayranlarından tam not almıştı. İkinci çocuk sorularına hiçbir yanıt vermeyen Fahriye Evcen’in hamile olduğunun iddia edilmesinden sonra sosyal medya adeta ayağa kalktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.