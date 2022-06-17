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17 Haz 2022 - 21:39

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit Bebek Mi Bekliyor? Karan’a Kardeş İddiaları Nevri Döndürdü; Hayranları Gözyaşlarına Boğuldu! Yoksa…

Aşkları ve aile saadetleriyle magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak görülen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebek hazırlığında olduğu iddia edildi! Fahriye Evcen’in hamile olduğu ve Karan’ın kardeşi olacağının konuşulmasıyla birlikte sosyal medya sallanmaya başladı. Hayranlarını mutluluk gözyaşlarına boğan ikili, dengeleri alt üst etti! Yoksa…