Survivor’dan Elenen Yağmur Banda’nın Mini Etekli Pozları Ateşleri Yükseltti! “Ne Fiziğin Varmış Be!” Eğildi; Bacaklarıyla Şov Yaptı! Cesaretini Konuşturdu…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan geçtiğimiz aylarda elenen Yağmur Banda, şov yapmaya devam ediyor. Survivor yarışmasının en güzel isimlerinden biri olan Yağmur Banda’nın mini, derin yırtmaçlı eteğiyle vermiş olduğu pozlar sosyal medyayı salladı geçti. Birçok kişi Yağmur Banda’nın aşırı çekici olduğunu dile getirerek; “Ne fiziğin varmış be” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Survivor yarışmasına ilk katıldığında tüm turları geçen Yağmur Banda, 17 yaşında olduğu için yarışmadan çıkarılmıştı. Survivor yarışmasına girmeden direkt olarak All Star’da ilk kez mücadele veren Yağmur Banda, erken vedasının ardından bir kez daha hazırlanmış ve Survivor 2022 yarışmasında yerini almıştı. Bu yıl fırtınalar koparan Yağmur Banda, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu çekici paylaşımlarla şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.