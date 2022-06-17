Survivor’dan Elenen Yağmur Banda’nın Mini Etekli Pozları Ateşleri Yükseltti! “Ne Fiziğin Varmış Be!” Eğildi; Bacaklarıyla Şov Yaptı! Cesaretini Konuşturdu…

Survivor yarışmasına ilk katıldığında tüm turları geçen Yağmur Banda, 17 yaşında olduğu için yarışmadan çıkarılmıştı. Survivor yarışmasına girmeden direkt olarak All Star’da ilk kez mücadele veren Yağmur Banda, erken vedasının ardından bir kez daha hazırlanmış ve Survivor 2022 yarışmasında yerini almıştı. Bu yıl fırtınalar koparan Yağmur Banda, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu çekici paylaşımlarla şok etkisi yarattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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