Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ından Ayrılık Açıklaması Geldi! Yerine Başka Bir İsmin Geleceği Konuşuluyordu… Kimse Kabul Etmek İstemedi!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya’dan ayrılık haberi geldi. Dizide başka bir ismin yerine geleceği ve artık Türkan karakterini başka birisinin canlandıracağı kısa bir süre önce ortaya çıkınca kimse bunu kabul etmemişti. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya, neden ayrılık açıklamasında bulundu?
Başrollerinde Özgü Kaya, Berker Güven, İclal Aydın, Reha Özcan ve Veda Yurtsever gibi birbirinden başarılı isimlerin bulunduğu Üç Kız Kardeş dizisinin son bölümü Salı akşamı ekranlara gelmişti. Büyük bir keyifle izlenen Üç Kız Kardeş dizisinde Nesrin karakteri Rüçhan ve Mine’den duydukları karşısında kalp krizi geçirmişti. Yeni sezonu başlamadan hemen önce Türkan karakterinin el değiştireceğine dair iddialar gündeme gelmişti. Özgü Kaya’dan gelen son dakika ayrılık açıklaması ise yüreklerin sızlamasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.