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17 Haz 2022 - 21:40

Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ından Ayrılık Açıklaması Geldi! Yerine Başka Bir İsmin Geleceği Konuşuluyordu… Kimse Kabul Etmek İstemedi!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Üç Kız Kardeş’te Türkan karakterine hayat veren Özgü Kaya’dan ayrılık haberi geldi. Dizide başka bir ismin yerine geleceği ve artık Türkan karakterini başka birisinin canlandıracağı kısa bir süre önce ortaya çıkınca kimse bunu kabul etmemişti. Peki, Üç Kız Kardeş dizisinin Türkan’ı Özgü Kaya, neden ayrılık açıklamasında bulundu?