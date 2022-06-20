10 Bin TL Kredi Nasıl Alınır? 10 bin TL kredi çeksem ne kadar öderim? İşte Kefilsiz ve Şartsız Kredi Veren O Bankalar…

Özellikle bayramlar öncesinde ortaya çıkan ve aniden artış gösteren nakit ihtiyaçları bankaların harekete geçmesini sağladı. Vatandaşlara sadece tek bir SMS ile kredi vermeye başlayan bankaların sayısı her geçen gün artarken; kredi almak da teknolojinin gelişmesiyle daha kolay hale geldi. Aşağıda yer alan iki banka ise, SMS atan her vatandaşa kredi sağlayacağını duyurdu. Peki, SMS ile beş dakikada 10 bin TL kredi nasıl alınır? İşte kefilsiz ve şartsız kredi veren o bankalar…

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