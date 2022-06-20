10 Bin TL Kredi Nasıl Alınır? 10 bin TL kredi çeksem ne kadar öderim? İşte Kefilsiz ve Şartsız Kredi Veren O Bankalar…
SMS ile kredi vermeye başlayan bankaların sayısı her geçen gün artarken; kredi almak da teknolojinin gelişmesiyle daha kolay hale geldi. Peki, SMS ile kredi veren bankalar hangileridir? İşte, anında kredi veren bankalar...
Özellikle bayramlar öncesinde ortaya çıkan ve aniden artış gösteren nakit ihtiyaçları bankaların harekete geçmesini sağladı. Vatandaşlara sadece tek bir SMS ile kredi vermeye başlayan bankaların sayısı her geçen gün artarken; kredi almak da teknolojinin gelişmesiyle daha kolay hale geldi. Aşağıda yer alan iki banka ise, SMS atan her vatandaşa kredi sağlayacağını duyurdu. Peki, SMS ile beş dakikada 10 bin TL kredi nasıl alınır? İşte kefilsiz ve şartsız kredi veren o bankalar…
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20 Haz 2022 - 08:20 - Ekonomi
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.