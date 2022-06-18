İbrahim Tatlıses 39 Yaş Küçük Aşkıyla Evleniyor Mu? “Aşk Bodrum’da Yaşanıyor” Dedi; İşlemleri Başlattı! Çocukları Büyük Şok İçerisinde…
Aşklarıyla ve yaptığı işlerle çok konuşulanlar arasında yerini alan İbrahim Tatlıses’in evlilik yolunda ilerlediği iddia edildi. Kendisinden 39 yaş küçük sevgilisiyle Bodrum’da aşk yaşamaya başlayan İbrahim Tatlıses, çocuklarını bu iddialarla birlikte şok içerisinde bıraktı. Peki, Tatlıses evleniyor mu?
İbo Show’un sezon finali vermesiyle birlikte çalışma hayatına kısa bir ara veren İbrahim Tatlıses’in sevgilisine evlenme teklifi ettiği gündeme bomba gibi düştü. 69 yaşındaki Tatlıses’in yeni sevgilisiyle ciddi düşünmesi ise herkesi şok içerisinde bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.