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18 Haz 2022 - 10:49

İbrahim Tatlıses 39 Yaş Küçük Aşkıyla Evleniyor Mu? “Aşk Bodrum’da Yaşanıyor” Dedi; İşlemleri Başlattı! Çocukları Büyük Şok İçerisinde…

Aşklarıyla ve yaptığı işlerle çok konuşulanlar arasında yerini alan İbrahim Tatlıses’in evlilik yolunda ilerlediği iddia edildi. Kendisinden 39 yaş küçük sevgilisiyle Bodrum’da aşk yaşamaya başlayan İbrahim Tatlıses, çocuklarını bu iddialarla birlikte şok içerisinde bıraktı. Peki, Tatlıses evleniyor mu?