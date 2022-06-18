- 18 Haz 2022 - 11:12 G: 18 Haz 2022 - 11:25

Survivor Nagihan Acun Ilıcalı’ya Kafa Tutunca Konsey Karıştı! Acun Ilıcalı Yaka Silkmeye Başladı; Bıktı, Usandı! “Sus” Dedikçe…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nagihan Karadere, şok içerisinde bıraktı. Konseyde Acun Ilıcalı’ya kafa tutan Nagihan Karadere, ortalığın karışmasına neden oldu. Acun Ilıcalı’nın çileden çıktığı ve yaka silkmeye başladığına dair yorumlarda arka arkaya gelmeye başladı. Seyirci Nagihan Karadere’ye ekran başında “Sus” diye bağırdığını açıkladığını, son noktaya geldiğini dile getirdi.

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Adem Kılıççı’nın oyunu kazanmasıyla birlikte konseyde Ogeday Girişken’in adı çıkmıştı. Nagihan Karadere, eleme adayının seçileceği konseyde şok bir açıklamada bulununca Acun Ilıcalı ne diyeceğini şaşırdı!

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18 Haz 2022 - 11:12 Ankara- Yaşam

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