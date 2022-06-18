Survivor Nagihan Acun Ilıcalı’ya Kafa Tutunca Konsey Karıştı! Acun Ilıcalı Yaka Silkmeye Başladı; Bıktı, Usandı! “Sus” Dedikçe…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nagihan Karadere, şok içerisinde bıraktı. Konseyde Acun Ilıcalı’ya kafa tutan Nagihan Karadere, ortalığın karışmasına neden oldu. Acun Ilıcalı’nın çileden çıktığı ve yaka silkmeye başladığına dair yorumlarda arka arkaya gelmeye başladı. Seyirci Nagihan Karadere’ye ekran başında “Sus” diye bağırdığını açıkladığını, son noktaya geldiğini dile getirdi.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Adem Kılıççı’nın oyunu kazanmasıyla birlikte konseyde Ogeday Girişken’in adı çıkmıştı. Nagihan Karadere, eleme adayının seçileceği konseyde şok bir açıklamada bulununca Acun Ilıcalı ne diyeceğini şaşırdı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.