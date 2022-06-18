Elti Çatlatan; Kaynana Patlatan Börek Tarifi Ortaya Çıktı! Sadece 12 Dakikada Hazırlanıyor; Bir Kez Yiyen Bir Daha İstiyor! Bağımlısı Olacaksınız…
Saatler içerisinde evinize misafir gelecekse ve zamanınız kısıtlıysa sizlere bomba bir tarif hazırladık. Her şeyiyle en az 24 kişiye yetecek bu börek inanmazsınız ama 12 dakika içerisinde sofraya teslim ediliyor. Eltinizi çatlatmak, kaynananızı patlatmak istiyorsanız; marifetlerinizi göstererek, mutfağındaki şefi ortaya çıkarmanın vakti geldi! İşte milyonları mest eden böreğin gizli tarifi…
Börek, Türk kültüründe yeri büyük olan bir yemek türü. Sabah, öğle, akşam denilmeden yenilebilen bu eşsiz lezzetin hitap etmediği tek bir kişisi yok. Peynirli, domatesli, mantarlı ve patatesli gibi çeşitleri bulunan börek, bir yiyenin bir daha yemek istediği cinsten bir lezzet. Yapılması ustalık isteyen, uzun uğraşlar sonucunda hazırlanan börekleri hatırlatacak; görenlerin “Nasıl yapmış bunu” diyeceği böreğin tarifini sizler için Haberler Ankara olarak hazırladık! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.