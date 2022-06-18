Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yürekleri Hoplattı! Sütyen – Don Paylaşım Yapınca Yürekleri Hopladı! “Baban Görse Dizlerini Kırar!”

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban’ın kızı “Zeliş” karakteri ile milyonlara ulaşan Yüsra Geyik, son dönemlerde paylaştığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek tüm dikkatleri çekmeyi başardı. Ünlü oyuncu güzelliğini ve fit vücudunu gözler önüne seren pozuyla mest etti.

Kanal D ekranlarında 2006 yılında izleyici karşısına çıkmaya başlayan, başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar isimlerinin olduğu reyting rekortmeni Arka Sokaklar dizisi, 16 sezonu devirdi. Dizinin 15. sezon finalinin ardından sezon arasında diziye veda ederek sevenlerini üzen ünlü ve güzel oyuncu Yüsra Geyik, daha sonra Camdaki Kız dizisine geçiş yaptı. Burada kısa bir süre rol aldıktan sonra Camdaki Kız dizisinden de ayrılan ünlü oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile akılları adeta başlardan aldı.

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