Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yürekleri Hoplattı! Sütyen – Don Paylaşım Yapınca Yürekleri Hopladı! “Baban Görse Dizlerini Kırar!”
Türkiye’nin, Kanal D ekranlarında 16 sezondur izleyici karşısına çıkan başarı dizi Arka Sokaklar’da canlandırdığı “Zeliş” karakteri ile tanıdığı, Arka Sokaklar dizisinden geçtiğimiz sezon arasında ayrıldıktan sonra bir süre soluğu Camdaki Kız dizisinde alan ünlü ve güzel oyuncu Yüsra Geyik, paylaşımlarıyla sosyal medyayı bir kez daha yangın yerine çevirdi. İşte detaylar...
Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban’ın kızı “Zeliş” karakteri ile milyonlara ulaşan Yüsra Geyik, son dönemlerde paylaştığı cesur pozlarına bir yenisini daha ekleyerek tüm dikkatleri çekmeyi başardı. Ünlü oyuncu güzelliğini ve fit vücudunu gözler önüne seren pozuyla mest etti.
Kanal D ekranlarında 2006 yılında izleyici karşısına çıkmaya başlayan, başrollerinde Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu ve Oya Okar isimlerinin olduğu reyting rekortmeni Arka Sokaklar dizisi, 16 sezonu devirdi. Dizinin 15. sezon finalinin ardından sezon arasında diziye veda ederek sevenlerini üzen ünlü ve güzel oyuncu Yüsra Geyik, daha sonra Camdaki Kız dizisine geçiş yaptı. Burada kısa bir süre rol aldıktan sonra Camdaki Kız dizisinden de ayrılan ünlü oyuncu, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile akılları adeta başlardan aldı.
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18 Haz 2022 - 12:25 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.