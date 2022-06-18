- 18 Haz 2022 - 12:32

Adanalı Dizisinin Yıldızıydı; Son Hali Beter Etti! Bir Değişmiş, Pir Değişmiş… Herkes Şok İçerisinde, Gören Tanıyamıyor!

ATV ekranlarında Kasım 2008’de izleyici karşısına çıkmaya başlayan Adanalı dizisi, ekranlara geldiği dönemde milyonları da ekran başına kilitlemeyi başarmıştı. Başrollerinde Oktay Kaynarca, Mehmet Akif Alakurt ve Selin Demiratar gibi isimlerin yer aldığı Adanalı dizisinde “Pınar” karakteri ile yer alan ünlü ve güzel oyuncu Tuğçe Özbudak, Adanalı dizisinden sonra ekranlara uzun bir süre ara verdi. İşte detaylar...

Zaman zaman katıldığı programlar ile adından söz ettiren ünlü ve güzel oyuncu, aradan geçen yıllarda geçirdiği değişimi gözler önüne serdi ve ünlü oyuncunun değişimini görenler gözlerine inanamadı. Ünlü ve güzel oyuncu Tuğçe Özbudak 10 Haziran 1982’de (40 yaşında) Ankara’da dünyaya geldi. 2020 yılında Melikhan Kılıçarslan ile dünya evine giren Özbudak, Bilkent Üniversitesi’nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 2006 yılında ilk adımını atan ve ilk kez “Kod Adı” isimli dizi ile ekranlarda boy gösteren Tuğçe Özbudak, daha sonra Kod Adı: Kaos, Yalan Dünya, Kuzey Rüzgarı, El Gibi, Memur Muzaffer ve Gece Gündüz dizilerinde rol aldı. Ünlü ve güzel oyuncu 2009-2010 yıllarında ise Adanalı dizisinde “Pınar” karakteriyle rol aldı ve buradaki performansı ile çok geniş kitlelere ulaştı.

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18 Haz 2022 - 12:32 - Magazin

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