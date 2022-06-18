Adanalı Dizisinin Yıldızıydı; Son Hali Beter Etti! Bir Değişmiş, Pir Değişmiş… Herkes Şok İçerisinde, Gören Tanıyamıyor!

Zaman zaman katıldığı programlar ile adından söz ettiren ünlü ve güzel oyuncu, aradan geçen yıllarda geçirdiği değişimi gözler önüne serdi ve ünlü oyuncunun değişimini görenler gözlerine inanamadı. Ünlü ve güzel oyuncu Tuğçe Özbudak 10 Haziran 1982’de (40 yaşında) Ankara’da dünyaya geldi. 2020 yılında Melikhan Kılıçarslan ile dünya evine giren Özbudak, Bilkent Üniversitesi’nden mezun oldu. Oyunculuk kariyerine 2006 yılında ilk adımını atan ve ilk kez “Kod Adı” isimli dizi ile ekranlarda boy gösteren Tuğçe Özbudak, daha sonra Kod Adı: Kaos, Yalan Dünya, Kuzey Rüzgarı, El Gibi, Memur Muzaffer ve Gece Gündüz dizilerinde rol aldı. Ünlü ve güzel oyuncu 2009-2010 yıllarında ise Adanalı dizisinde “Pınar” karakteriyle rol aldı ve buradaki performansı ile çok geniş kitlelere ulaştı.

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