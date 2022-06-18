18 Haz 2022 - 12:46 Güncelleme: 18 Haz 2022 - 12:51
Asla Yalan Söylemeyen Burçlar Hangisidir? İşte Sözü Senet Olan O Burçlar…
Bazı burçlar günü kurtarmak için sık sık yalanlara başvursa da bazı burçlar yalan ne onu dahi bilmiyor! Peki, asla yalan söylemeyen burçlar hangisidir? Özellikleri nelerdir? İşte ayrıntılar...
Her burcun sahip olduğu kendine has karakteristik özellikler, akıl almaz olsa da yalan söyleme alışkanlıklarını da etkiliyor. Bazı burçlar günü kurtarmak için sık sık yalanlara başvursa da bazı burçlar yalan ne onu dahi bilmiyor! Peki, asla yalan söylemeyen burçlar hangisidir? İşte sözü senet olan o burçlar…
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18 Haz 2022 - 12:46 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.