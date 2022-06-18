Her burcun sahip olduğu kendine has karakteristik özellikler, akıl almaz olsa da yalan söyleme alışkanlıklarını da etkiliyor. Bazı burçlar günü kurtarmak için sık sık yalanlara başvursa da bazı burçlar yalan ne onu dahi bilmiyor! Peki, asla yalan söylemeyen burçlar hangisidir? İşte sözü senet olan o burçlar…

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