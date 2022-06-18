- 18 Haz 2022 - 12:51 G: 18 Haz 2022 - 12:57

Sigara Fiyatlarına Bugün Yeni Zam Mı Geldi? 18 Haziran Sigara Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Sigara Fiyatları!

Sigara fiyatlarında birçok kişi güncel fiyat araştırması yapıyor. Peki, sigara fiyatlarına zam geldi mi, gelecek mi? 18 Haziran 2022 güncel sigara fiyatları ne kadar? İşte, güncel sigara fiyatları...

Türkiye’nin sıcak gündemlerinden birini oluşturan sigara ve alkol zamları, her geçen gün vatandaşın daha çok dikkatini çeker hale gelmeye başladı. Özellikle yılın daha ilk 6 ayından üç kere zam alan sigara ve tütün grubundaki diğer ürünler, vatandaşların fiyatları an ve an takip etmesini adeta zorunlu hale getirdi. Öte yandan son gelen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kapsamında tütün ve tütün grubu ürünleriyle güncel sigara fiyatları da belli oldu. Peki, sigara fiyatlarına bugün yeni zam mı geldi? 18 Haziran sigara fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel sigara fiyatları…

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18 Haz 2022 - 12:51 - Ekonomi

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