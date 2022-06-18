Camdaki Kız Hayri’nin Sonu Tüyler Ürpertti! Sedat’la Evli Olduğu Yılları Mumla Arayacak… Öpüşmenin Perde Arkasındaki Rezillik Ortaya Çıktı!
Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Hayri, sezon finaline damgasını vurmuştu. İlerleyen sezonda neler olacağını merak edenler ise karşılarına çıkan gerçekle birlikte adeta yerle bir oldu. Hayri’nin sonu milyonların tüylerini ürpertirken; Nalan’ın ise Sedat’la evli olduğu yılları mumla arayacağı ortaya çıktı! Öpüşmenin perde arkasındaki “Rezillik” izleyenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız eserinden uyarlanan dizide; Nur Sürer, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Dizi, hem hikayesiyle hem de oyuncu kadrosuyla seyircilerin ekranlara bağlanmasına neden oluyor. Yasak aşkların kol gezdiği dizide ortalığın asıl 3. sezonda karışacağı gözler önüne serildi. Peki, Camdaki Kız dizisindeki Hayri’nin hikayesi ne?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.