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18 Haz 2022 - 12:55

Camdaki Kız Hayri’nin Sonu Tüyler Ürpertti! Sedat’la Evli Olduğu Yılları Mumla Arayacak… Öpüşmenin Perde Arkasındaki Rezillik Ortaya Çıktı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Hayri, sezon finaline damgasını vurmuştu. İlerleyen sezonda neler olacağını merak edenler ise karşılarına çıkan gerçekle birlikte adeta yerle bir oldu. Hayri’nin sonu milyonların tüylerini ürpertirken; Nalan’ın ise Sedat’la evli olduğu yılları mumla arayacağı ortaya çıktı! Öpüşmenin perde arkasındaki “Rezillik” izleyenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…