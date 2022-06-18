- 18 Haz 2022 - 12:55 G: 18 Haz 2022 - 12:58

Camdaki Kız Hayri’nin Sonu Tüyler Ürpertti! Sedat’la Evli Olduğu Yılları Mumla Arayacak… Öpüşmenin Perde Arkasındaki Rezillik Ortaya Çıktı!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Hayri, sezon finaline damgasını vurmuştu. İlerleyen sezonda neler olacağını merak edenler ise karşılarına çıkan gerçekle birlikte adeta yerle bir oldu. Hayri’nin sonu milyonların tüylerini ürpertirken; Nalan’ın ise Sedat’la evli olduğu yılları mumla arayacağı ortaya çıktı! Öpüşmenin perde arkasındaki “Rezillik” izleyenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Gülseren Budayıcıoğlu’nun Camdaki Kız eserinden uyarlanan dizide; Nur Sürer, Devrim Yakut, Feyyaz Şerifoğlu ve Burcu Biricik gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor. Dizi, hem hikayesiyle hem de oyuncu kadrosuyla seyircilerin ekranlara bağlanmasına neden oluyor. Yasak aşkların kol gezdiği dizide ortalığın asıl 3. sezonda karışacağı gözler önüne serildi. Peki, Camdaki Kız dizisindeki Hayri’nin hikayesi ne?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

18 Haz 2022 - 12:55 Ankara- Yaşam

# DİZİ HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Adanalı Dizisinin Yıldızıydı; Son Hali Beter Etti! Bir Değişmiş, Pir Değişmiş… Herkes Şok İçerisinde, Gören Tanıyamıyor! mask
Adanalı Dizisinin Yıldızıydı; Son Hali Beter Etti! Bir Değişmiş, Pir Değişmiş… Herkes Şok İçerisinde, Gören Tanıyamıyor!
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yürekleri Hoplattı! Sütyen – Don Paylaşım Yapınca Yürekleri Hopladı! “Baban Görse Dizlerini Kırar!” mask
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yürekleri Hoplattı! Sütyen – Don Paylaşım Yapınca Yürekleri Hopladı! “Baban Görse Dizlerini Kırar!”
Kardeşlerim 57. Bölüm Full İzle? 18 Haziran 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle! mask
Kardeşlerim 57. Bölüm Full İzle? 18 Haziran 2022 Kardeşlerim Son Bölümü Tek Parça Youtube İzle!
İyilik Dizisi 8. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 17 Haziran 2022 İyilik 8. Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
İyilik Dizisi 8. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 17 Haziran 2022 İyilik 8. Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!
Seversin Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 15 Haziran Seversin Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Seversin Dizisi 3. Bölüm Full İzle? 15 Haziran Seversin Dizisi 3. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Gizli Saklı Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 15 Haziran Gizli Saklı Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Gizli Saklı Dizisi 2. Bölüm Full İzle? 15 Haziran Gizli Saklı Dizisi 2. Bölümü HD Tek Parça Youtube İzle!
Camdaki Kız Dizisi 47. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle?  16 Haziran 2022 Camdaki Kız 47. Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Camdaki Kız Dizisi 47. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle?  16 Haziran 2022 Camdaki Kız 47. Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 141. Bölüm (FİNAL) Full İzle? 16 Haziran 2022 Bir Zamanlar Çukurova 141. Bölümü (FİNAL) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi 141. Bölüm (FİNAL) Full İzle? 16 Haziran 2022 Bir Zamanlar Çukurova 141. Bölümü (FİNAL) HD Tek Parça Youtube İzle!
Arka Sokaklar 632. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 17 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 632. Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle! mask
Arka Sokaklar 632. Bölüm (Sezon Finali) Full İzle? 17 Haziran 2022 Arka Sokaklar Dizisi 632. Bölümü (Sezon Finali) HD Tek Parça Youtube İzle!
Kasaba Doktoru 11. Bölüm Full İzle! 17 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Kasaba Doktoru 11. Bölüm Full İzle! 17 Haziran 2022 Kasaba Doktoru Dizisi 11. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Ünlü Yönetmen Tony Gatlif'den İbrahim Tatlıses'e Övgü... mask
Ünlü Yönetmen Tony Gatlif'den İbrahim Tatlıses'e Övgü...
Adanalı Dizisinin Yıldızıydı; Son Hali Beter Etti! Bir Değişmiş, Pir Değişmiş… Herkes Şok İçerisinde, Gören Tanıyamıyor! mask
Adanalı Dizisinin Yıldızıydı; Son Hali Beter Etti! Bir Değişmiş, Pir Değişmiş… Herkes Şok İçerisinde, Gören Tanıyamıyor!
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yürekleri Hoplattı! Sütyen – Don Paylaşım Yapınca Yürekleri Hopladı! “Baban Görse Dizlerini Kırar!” mask
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yürekleri Hoplattı! Sütyen – Don Paylaşım Yapınca Yürekleri Hopladı! “Baban Görse Dizlerini Kırar!”
Survivor Nagihan Acun Ilıcalı’ya Kafa Tutunca Konsey Karıştı! Acun Ilıcalı Yaka Silkmeye Başladı; Bıktı, Usandı! “Sus” Dedikçe… mask
Survivor Nagihan Acun Ilıcalı’ya Kafa Tutunca Konsey Karıştı! Acun Ilıcalı Yaka Silkmeye Başladı; Bıktı, Usandı! “Sus” Dedikçe…
İmren Çapanoğlundan "Hazmedemem" mask
İmren Çapanoğlundan "Hazmedemem"
İbrahim Tatlıses 39 Yaş Küçük Aşkıyla Evleniyor Mu? “Aşk Bodrum’da Yaşanıyor” Dedi; İşlemleri Başlattı! Çocukları Büyük Şok İçerisinde… mask
İbrahim Tatlıses 39 Yaş Küçük Aşkıyla Evleniyor Mu? “Aşk Bodrum’da Yaşanıyor” Dedi; İşlemleri Başlattı! Çocukları Büyük Şok İçerisinde…
Acun Ilıcalı’nın Eski Karısı Şeyma Subaşı Çırılçıplak Paylaştı! Kızı Görse; “Anne Ne Yapıyorsun?” Der! Ortalığı Alev Alev Yaktı… mask
Acun Ilıcalı’nın Eski Karısı Şeyma Subaşı Çırılçıplak Paylaştı! Kızı Görse; “Anne Ne Yapıyorsun?” Der! Ortalığı Alev Alev Yaktı…
Esra Erol Hayatı Boyunca Böyle Utanmadı! Canlı Yayında Gözaltına Alınınca; Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Avukat Hülya Bile… mask
Esra Erol Hayatı Boyunca Böyle Utanmadı! Canlı Yayında Gözaltına Alınınca; Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Avukat Hülya Bile…
Survivor Ogeday’a Diskalifiye Şoku! Acun Ilıcalı Kara Haberi Duyurdu… Yolun Sonuna Geldi; Ameliyat Masası Ayarlandı! Sevgilisi Hüngür Hüngür… mask
Survivor Ogeday’a Diskalifiye Şoku! Acun Ilıcalı Kara Haberi Duyurdu… Yolun Sonuna Geldi; Ameliyat Masası Ayarlandı! Sevgilisi Hüngür Hüngür…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Şok Eden Ayrılık Haberi! Yerine Başka Bir İsmin Geleceği Konuşuluyordu… Kimse Kabul Etmek İstemedi! Türkan Özgü Kaya Ayrılıyor Mu? mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Şok Eden Ayrılık Haberi! Yerine Başka Bir İsmin Geleceği Konuşuluyordu… Kimse Kabul Etmek İstemedi! Türkan Özgü Kaya Ayrılıyor Mu?
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Camdaki Kız Hayri’nin Sonu Tüyler Ürpertti! Sedat’la Evli Olduğu Yılları Mumla Arayacak… Öpüşmenin Perde Arkasındaki Rezillik Ortaya Çıktı! mask
Camdaki Kız Hayri’nin Sonu Tüyler Ürpertti! Sedat’la Evli Olduğu Yılları Mumla Arayacak… Öpüşmenin Perde Arkasındaki Rezillik Ortaya Çıktı!
Sigara Fiyatlarına Bugün Yeni Zam Mı Geldi? 18 Haziran Sigara Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Sigara Fiyatları! mask
Sigara Fiyatlarına Bugün Yeni Zam Mı Geldi? 18 Haziran Sigara Fiyatları Ne Kadar Oldu? İşte Güncel Sigara Fiyatları!
Asla Yalan Söylemeyen Burçlar Hangisidir? İşte Sözü Senet Olan O Burçlar… mask
Asla Yalan Söylemeyen Burçlar Hangisidir? İşte Sözü Senet Olan O Burçlar…
Adanalı Dizisinin Yıldızıydı; Son Hali Beter Etti! Bir Değişmiş, Pir Değişmiş… Herkes Şok İçerisinde, Gören Tanıyamıyor! mask
Adanalı Dizisinin Yıldızıydı; Son Hali Beter Etti! Bir Değişmiş, Pir Değişmiş… Herkes Şok İçerisinde, Gören Tanıyamıyor!
Güçlü Bir Aile Bağı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Aileyi Çevresinde Toplayan O Burçlar… mask
Güçlü Bir Aile Bağı Olan Burçlar Hangisidir? İşte Aileyi Çevresinde Toplayan O Burçlar…
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yürekleri Hoplattı! Sütyen – Don Paylaşım Yapınca Yürekleri Hopladı! “Baban Görse Dizlerini Kırar!” mask
Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yürekleri Hoplattı! Sütyen – Don Paylaşım Yapınca Yürekleri Hopladı! “Baban Görse Dizlerini Kırar!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL