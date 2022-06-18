Gizli Saklı Dizisinin Naz’ı Sinem Ünsal’ın Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Kıvanç Kılıç’ı Görenler İnanamadı! Meğer Oda Oyuncuymuş…

Şimdilerde FOX TV ekranlarından yayınlanan Gizli Saklı isimli dizinin baş karakteri Naz ve Yaz’a hayat veren ünlü oyuncu Sinem Ünsal, yeni karakteri ile bir hayli beğenildi. Yeni performansı sonrası daha sıkı takibe alınan Sinem Ünsal’ın oyuncu sevgilisinin ünüyse herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Gizli Saklı dizisinin Naz’ı Sinem Ünsal’ın sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Sinem Ünsal’ın sevgilisi Kıvanç Kılıç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Kıvanç Kılıç mesleği ne, ünlü mü? İşte, detaylar…

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