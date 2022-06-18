Gizli Saklı Dizisinin Naz’ı Sinem Ünsal’ın Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Kıvanç Kılıç’ı Görenler İnanamadı! Meğer Oda Oyuncuymuş…
Yeni performansı sonrası daha sıkı takibe alınan Sinem Ünsal’ın oyuncu sevgilisinin ünüyse herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Gizli Saklı dizisinin Naz’ı Sinem Ünsal’ın sevgilisi var mı, sevgilisi kim? İşte ayrıntılar...
Şimdilerde FOX TV ekranlarından yayınlanan Gizli Saklı isimli dizinin baş karakteri Naz ve Yaz’a hayat veren ünlü oyuncu Sinem Ünsal, yeni karakteri ile bir hayli beğenildi. Yeni performansı sonrası daha sıkı takibe alınan Sinem Ünsal’ın oyuncu sevgilisinin ünüyse herkesi bir hayli şaşırttı! Peki, Gizli Saklı dizisinin Naz’ı Sinem Ünsal’ın sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Sinem Ünsal’ın sevgilisi Kıvanç Kılıç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Kıvanç Kılıç mesleği ne, ünlü mü? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
18 Haz 2022 - 13:16 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.