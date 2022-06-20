Yalçın Hafızoğlu’nun Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Güliz Erkut’u Görenler İnanamadı! Meğer EDHO'nun Hızır Ali’si, Aslı Bekeroğlu ile Aynı Dizide…
Yeni projesi merakla beklenilen Yalçın Hafızoğlu’nun şimdilerde özel yaşamı öne çıkmaya başladı. Uzunca süredir aşk yaşadığı öğrenilen Yalçın Hafızoğlu’nun sevgilisini görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, ünlü ismin sevgilisi kim? İşte merak edilenler...
ATV ekranlarından yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin Hızır Ali’si olarak adeta hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yalçın Hafızoğlu, dizinin ani final kararının ardından bu sezon ekranlardan uzak kaldı. Yeni projesi merakla beklenilen Yalçın Hafızoğlu’nun şimdilerde özel yaşamı öne çıkmaya başladı. Uzunca süredir aşk yaşadığı öğrenilen Yalçın Hafızoğlu’nun sevgilisini görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, EDHO'nun Hızır Ali’si Yalçın Hafızoğlu’nun sevgilisi kim? Yalçın Hafızoğlu’nun sevgilisi Güliz Erkut kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Güliz Erkut mesleği ne, ünlü mü? İşte, detaylar…
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20 Haz 2022 - 08:16 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.