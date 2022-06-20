Yalçın Hafızoğlu’nun Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Güliz Erkut’u Görenler İnanamadı! Meğer EDHO'nun Hızır Ali’si, Aslı Bekeroğlu ile Aynı Dizide…

ATV ekranlarından yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin Hızır Ali’si olarak adeta hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yalçın Hafızoğlu, dizinin ani final kararının ardından bu sezon ekranlardan uzak kaldı. Yeni projesi merakla beklenilen Yalçın Hafızoğlu’nun şimdilerde özel yaşamı öne çıkmaya başladı. Uzunca süredir aşk yaşadığı öğrenilen Yalçın Hafızoğlu’nun sevgilisini görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, EDHO'nun Hızır Ali’si Yalçın Hafızoğlu’nun sevgilisi kim? Yalçın Hafızoğlu’nun sevgilisi Güliz Erkut kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Güliz Erkut mesleği ne, ünlü mü? İşte, detaylar…

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