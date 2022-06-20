- 20 Haz 2022 - 08:16 G: 20 Haz 2022 - 08:56

Yalçın Hafızoğlu’nun Sevgilisi Bakın Kim Çıktı! Güliz Erkut’u Görenler İnanamadı! Meğer EDHO'nun Hızır Ali’si, Aslı Bekeroğlu ile Aynı Dizide…

Yeni projesi merakla beklenilen Yalçın Hafızoğlu’nun şimdilerde özel yaşamı öne çıkmaya başladı. Uzunca süredir aşk yaşadığı öğrenilen Yalçın Hafızoğlu’nun sevgilisini görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, ünlü ismin sevgilisi kim? İşte merak edilenler...

ATV ekranlarından yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) dizisinin Hızır Ali’si olarak adeta hafızalara kazınan ünlü oyuncu Yalçın Hafızoğlu, dizinin ani final kararının ardından bu sezon ekranlardan uzak kaldı. Yeni projesi merakla beklenilen Yalçın Hafızoğlu’nun şimdilerde özel yaşamı öne çıkmaya başladı. Uzunca süredir aşk yaşadığı öğrenilen Yalçın Hafızoğlu’nun sevgilisini görenler ise, gözlerine inanamadı! Peki, EDHO'nun Hızır Ali’si Yalçın Hafızoğlu’nun sevgilisi kim? Yalçın Hafızoğlu’nun sevgilisi Güliz Erkut kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Güliz Erkut mesleği ne, ünlü mü? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...

20 Haz 2022 - 08:16 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Recep İvedik Hayranlarına Bombayı Patlattı! Herkes Yıllardır Bunu Bekliyordu; Sonunda Gerçekleşti! Recep İvedik 7 Setinde İlk Kareler Basına Sızdı… mask
Recep İvedik Hayranlarına Bombayı Patlattı! Herkes Yıllardır Bunu Bekliyordu; Sonunda Gerçekleşti! Recep İvedik 7 Setinde İlk Kareler Basına Sızdı…
Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Twitter, Instagram Sallanıyor! Ebru Şahin ve Cedi Osman ne zaman evleniyor? mask
Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Twitter, Instagram Sallanıyor! Ebru Şahin ve Cedi Osman ne zaman evleniyor?
Camdaki Kız Pera’sı Leyla Feray'ın Annesi Milyonları Şok Etti! Meğer Kızından Daha Ünlüymüş; Cem Yılmaz Bağlantısı Tokat Gibi Çarptı! mask
Camdaki Kız Pera’sı Leyla Feray'ın Annesi Milyonları Şok Etti! Meğer Kızından Daha Ünlüymüş; Cem Yılmaz Bağlantısı Tokat Gibi Çarptı!
Camdaki Kız Dizisinden Yürekleri Acıtan Ayrılık! Dizinin Hayri'si Cihangir Ceyhan Ayrılıyor Mu? Yeni Projesi Ortaya Çıktı; Sevenleri Dondu Kaldı! "Yok Artık!" mask
Camdaki Kız Dizisinden Yürekleri Acıtan Ayrılık! Dizinin Hayri'si Cihangir Ceyhan Ayrılıyor Mu? Yeni Projesi Ortaya Çıktı; Sevenleri Dondu Kaldı! "Yok Artık!"
Gönül Dağı Dizinin Meryem’i Minicik Şortuyla Alev Alev Yaktı! “Rıfat Seni Bu Halde Görmesin!” Per Perişan Etti; Gören Tanıyamıyor… mask
Gönül Dağı Dizinin Meryem’i Minicik Şortuyla Alev Alev Yaktı! “Rıfat Seni Bu Halde Görmesin!” Per Perişan Etti; Gören Tanıyamıyor…
Alişan’dan Yürekleri Yakıp Yıkan Karar! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki, Gözyaşları Sel Oldu Aktı… Buse Varol Bile Umurunda Olmadı… mask
Alişan’dan Yürekleri Yakıp Yıkan Karar! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki, Gözyaşları Sel Oldu Aktı… Buse Varol Bile Umurunda Olmadı…
Survivor Ogeday’a Acun Ilıcalı’dan Bomba Teklif! Acun “Benim Şampiyonum Sensin” Dedi; Sağ Kolu Yaptı! Adem, Hikmet Hasedinden Çatlayacak… mask
Survivor Ogeday’a Acun Ilıcalı’dan Bomba Teklif! Acun “Benim Şampiyonum Sensin” Dedi; Sağ Kolu Yaptı! Adem, Hikmet Hasedinden Çatlayacak…
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Titreten Paylaşım! İkisini Birbirine Düşürmüşlerdi; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Sosyal Medya Kaynıyor! Neler Oluyor? mask
Alişan’ın Eşi Buse Varol’dan Titreten Paylaşım! İkisini Birbirine Düşürmüşlerdi; Öyle Bir Şey Dedi Ki… Sosyal Medya Kaynıyor! Neler Oluyor?
Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e Rest! “Seni Böyle Beğenemiyorum” Dedi; Tek Tek İşlemleri Başlattı… “Seda Bitti, Bu Başladı!” Neler Oluyor? mask
Seda Sayan’dan Çağlar Ökten’e Rest! “Seni Böyle Beğenemiyorum” Dedi; Tek Tek İşlemleri Başlattı… “Seda Bitti, Bu Başladı!” Neler Oluyor?
Survivor Yarışmasında Yumruk Yumruğa Kavga! Acun Medya Zor Ayırdı; Murat Ceylan Ortalarında Kaldı! Ortalık Savaş Alanına Döndü… mask
Survivor Yarışmasında Yumruk Yumruğa Kavga! Acun Medya Zor Ayırdı; Murat Ceylan Ortalarında Kaldı! Ortalık Savaş Alanına Döndü…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Özge Gürel Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler şaştı kaldı! Nişanlısı Serkan Çayoğlu ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti. Meğer… mask
Özge Gürel Bakın Kaç Yaşındaymış? Görenler şaştı kaldı! Nişanlısı Serkan Çayoğlu ile arasındaki yaş farkı dikkat çekti. Meğer…
Recep İvedik Hayranlarına Bombayı Patlattı! Herkes Yıllardır Bunu Bekliyordu; Sonunda Gerçekleşti! Recep İvedik 7 Setinde İlk Kareler Basına Sızdı… mask
Recep İvedik Hayranlarına Bombayı Patlattı! Herkes Yıllardır Bunu Bekliyordu; Sonunda Gerçekleşti! Recep İvedik 7 Setinde İlk Kareler Basına Sızdı…
Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Twitter, Instagram Sallanıyor! Ebru Şahin ve Cedi Osman ne zaman evleniyor? mask
Ebru Şahin ve Cedi Osman’ın Düğün Tarihi Ortaya Çıktı! Twitter, Instagram Sallanıyor! Ebru Şahin ve Cedi Osman ne zaman evleniyor?
Aşık Olunca Başına Dert Alan Burçlar Hangisidir? İşte Hayatı Zehir Olan O Burçlar? mask
Aşık Olunca Başına Dert Alan Burçlar Hangisidir? İşte Hayatı Zehir Olan O Burçlar?
Camdaki Kız Pera’sı Leyla Feray'ın Annesi Milyonları Şok Etti! Meğer Kızından Daha Ünlüymüş; Cem Yılmaz Bağlantısı Tokat Gibi Çarptı! mask
Camdaki Kız Pera’sı Leyla Feray'ın Annesi Milyonları Şok Etti! Meğer Kızından Daha Ünlüymüş; Cem Yılmaz Bağlantısı Tokat Gibi Çarptı!
Camdaki Kız Dizisinden Yürekleri Acıtan Ayrılık! Dizinin Hayri'si Cihangir Ceyhan Ayrılıyor Mu? Yeni Projesi Ortaya Çıktı; Sevenleri Dondu Kaldı! "Yok Artık!" mask
Camdaki Kız Dizisinden Yürekleri Acıtan Ayrılık! Dizinin Hayri'si Cihangir Ceyhan Ayrılıyor Mu? Yeni Projesi Ortaya Çıktı; Sevenleri Dondu Kaldı! "Yok Artık!"

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL