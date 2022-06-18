- 18 Haz 2022 - 13:24 G: 18 Haz 2022 - 13:28

Survivor Yarışmasında 3. Performans Birincisi İfşa Oldu! Ogeday Mı, Batuhan Mı, Ayşe Mi? Dominik Adasından Bomba Haber Geldi! Eleme Potası…

TV8 ekranlarının en efsane yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasına finale artık sayılı günler kaldı. İfşaların ardı arkasının kesilmediği Survivor All Star sezonunda yeni ifşa; 3. dokunulmazlık birincisini ortaya çıkardı. Dominik Adası’ndan gelen bu haber, eleme potasına kimlerin gideceğini gösterdi. Peki, 3. dokunulmazlık oyununu kazanan isim Ogeday mı, Batuhan mı yoksa Ayşe mi oldu?

Acun Medya tarafından televizyonlara taşınan All Star sezonunda Avatar Atakan’ın elenmesiyle birlikte yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyunlarına geçmeye başlamıştı. İlk dokunulmazlığı kazanan Batuhan Karacakaya, Berkan Karabulut’u potaya göndermişti. Dün akşam ekranlara gelen bölümde ise Adem Kılıççı, Ogeday Girişken’i potaya göndermişti. Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümse şok bir şekilde ifşa edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Haz 2022 - 13:24 Ankara- Yaşam

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