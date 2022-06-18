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18 Haz 2022 - 13:24

Survivor Yarışmasında 3. Performans Birincisi İfşa Oldu! Ogeday Mı, Batuhan Mı, Ayşe Mi? Dominik Adasından Bomba Haber Geldi! Eleme Potası…

TV8 ekranlarının en efsane yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasına finale artık sayılı günler kaldı. İfşaların ardı arkasının kesilmediği Survivor All Star sezonunda yeni ifşa; 3. dokunulmazlık birincisini ortaya çıkardı. Dominik Adası’ndan gelen bu haber, eleme potasına kimlerin gideceğini gösterdi. Peki, 3. dokunulmazlık oyununu kazanan isim Ogeday mı, Batuhan mı yoksa Ayşe mi oldu?