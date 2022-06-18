Survivor Yarışmasında 3. Performans Birincisi İfşa Oldu! Ogeday Mı, Batuhan Mı, Ayşe Mi? Dominik Adasından Bomba Haber Geldi! Eleme Potası…
TV8 ekranlarının en efsane yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasına finale artık sayılı günler kaldı. İfşaların ardı arkasının kesilmediği Survivor All Star sezonunda yeni ifşa; 3. dokunulmazlık birincisini ortaya çıkardı. Dominik Adası’ndan gelen bu haber, eleme potasına kimlerin gideceğini gösterdi. Peki, 3. dokunulmazlık oyununu kazanan isim Ogeday mı, Batuhan mı yoksa Ayşe mi oldu?
Acun Medya tarafından televizyonlara taşınan All Star sezonunda Avatar Atakan’ın elenmesiyle birlikte yarışmacılar bireysel dokunulmazlık oyunlarına geçmeye başlamıştı. İlk dokunulmazlığı kazanan Batuhan Karacakaya, Berkan Karabulut’u potaya göndermişti. Dün akşam ekranlara gelen bölümde ise Adem Kılıççı, Ogeday Girişken’i potaya göndermişti. Bu akşam ekranlara gelecek olan bölümse şok bir şekilde ifşa edildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.