Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Kara Haber! Kendi Rekorunu Bile Kırdı Ama Yapımcı Bir Daha Görmek İstemedi…

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinden sevenlerine kötü haber geldi. Sevilen dizinin bu sezonun sonunda final yapıp yapmayacağı merak ediliyordu ve sonunda kara haber duyuldu. ATV ekranlarında Eylül 2018 itibariyle izleyici karşısına çıkmaya başlayan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, kısa sürede yakaladığı başarılı çıkışı ilk sezonunda korumayı başarmış ve henüz ilk sezonunda uzun soluklu bir yapım olacağını göstermişti. Kadrosu, dönem dizisi olması ve ele aldığı hikayesi ile özellikle Çukurova bölgesinde çok sevilen bir yapım haline gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, ilk sezonunda yakaladığı bu çıkışı diğer sezonlarına da taşımayı başardı. Geçtiğimiz yıllarda birçok oyuncusu ile yollarını ayıran başarılı dizi, geçtiğimiz akşam ekranlara gelen bölümü ile final yaptı.

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