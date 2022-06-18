- 18 Haz 2022 - 13:31 G: 18 Haz 2022 - 13:34

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Kara Haber! Kendi Rekorunu Bile Kırdı Ama Yapımcı Bir Daha Görmek İstemedi…

ATV ekranlarında Perşembe akşamları izleyicisi ile buluşan Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sevenleri adeta yasta… Sevilen dizi ekranlara gelmeye başladığı ilk günden bu yana birçok oyuncu ile yollarını ayırmak durumunda kalmış ve her defasında reytinglerde çok ciddi kayıplar yaşayacağı iddiaları ile gündeme gelmişti. Ancak sevilen dizi her defasında bu iddiaları tersine çıkarmayı başarmış ve vedalara rağmen reytinglerdeki güçlü konumunu korumayı başarmıştı. İşte detaylar...

Perşembe akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisinden sevenlerine kötü haber geldi. Sevilen dizinin bu sezonun sonunda final yapıp yapmayacağı merak ediliyordu ve sonunda kara haber duyuldu. ATV ekranlarında Eylül 2018 itibariyle izleyici karşısına çıkmaya başlayan Bir Zamanlar Çukurova dizisi, kısa sürede yakaladığı başarılı çıkışı ilk sezonunda korumayı başarmış ve henüz ilk sezonunda uzun soluklu bir yapım olacağını göstermişti. Kadrosu, dönem dizisi olması ve ele aldığı hikayesi ile özellikle Çukurova bölgesinde çok sevilen bir yapım haline gelen Bir Zamanlar Çukurova dizisi, ilk sezonunda yakaladığı bu çıkışı diğer sezonlarına da taşımayı başardı. Geçtiğimiz yıllarda birçok oyuncusu ile yollarını ayıran başarılı dizi, geçtiğimiz akşam ekranlara gelen bölümü ile final yaptı.

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18 Haz 2022 - 13:31 - Magazin

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