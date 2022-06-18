Melisa Şenolsun’un Akıl Beyin Yakan Sansürü Ağızları Açık Bıraktı! “Ya Adam Akıllı Giyin, Ya Hiç Giyinme!” Neler Oluyor?

Rol aldığı yapımlarda ortaya koyduğu başarılı performansları ile adından söz ettiren ve bir o kadar da güzelliği ile ön planda olan Melisa Şenolsun, meme ucu için bulduğu çözümle “Yok artık” dedirtti.Ünlü ve güzel oyuncu Melisa Şenolsun 24 Eylül 1996’da (25 yaşında) İzmir’de dünyaya geldi. Kendisi gibi oyuncu olan Efecan Şenolsun’un kardeşi olan Melisa Şenolsun, aynı zamanda İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisidir. Oyunculuk kariyerine 2015 yılında, Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde canlandırdığı “Hande” karakteri ile başrolde yer alarak adımını atan Melisa Şenolsun, daha sonra birçok dizide daha başarılı performanslarını ortaya koydu. Şimdilerde yeni dizisi için çalışmalarını sürdüren Şenolsun, sosyal medya paylaşımı ile akıllara durgunluk verdi.

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