Demet Özdemir’in Gelinliğinin Fiyatı Başlardan Aşağı Kaynar Sular Döktü! Oğuzhan Koç Cebinde Neyi Var Neyi Yok Kasaya Bıraktı Çıktı! Tam Tamına…
Aşklarıyla milyonların dikkatini üzerine çeken Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un gelecek ayın başında evlenecekleri ortaya çıkmıştı. Gelinlik bakınmaya başlayan Demet Özdemir’in beğendiği gelinliğin fiyatı ise akılları yerinden etti. Fiyatını görenler; “Oğuzhan cebinde neyi var neyi yoksa çıkaracak kasaya bırakacak” yorumlarında bulundu! İşte Demet Özdemir’in gelinliğinin fiyatı…
14 Şubat Sevgililer Günü’nde rüya gibi bir evlenme teklifi alan Demet Özdemir, biricik aşkı Oğuzhan Koç’a “evet” demişti. 70 bin dolar değerindeki yüzüğü parmağına takan Demet Özdemir, evlilik teklifini basından öğrendiğini yapmış olduğu açıklamalarda dile getirmişti. Uzun bir süredir evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir’in gelinliğinin detayları ve fiyatı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.