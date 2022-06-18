- 18 Haz 2022 - 13:48 G: 18 Haz 2022 - 13:52

Demet Özdemir’in Gelinliğinin Fiyatı Başlardan Aşağı Kaynar Sular Döktü! Oğuzhan Koç Cebinde Neyi Var Neyi Yok Kasaya Bıraktı Çıktı! Tam Tamına…

Aşklarıyla milyonların dikkatini üzerine çeken Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç’un gelecek ayın başında evlenecekleri ortaya çıkmıştı. Gelinlik bakınmaya başlayan Demet Özdemir’in beğendiği gelinliğin fiyatı ise akılları yerinden etti. Fiyatını görenler; “Oğuzhan cebinde neyi var neyi yoksa çıkaracak kasaya bırakacak” yorumlarında bulundu! İşte Demet Özdemir’in gelinliğinin fiyatı…

14 Şubat Sevgililer Günü’nde rüya gibi bir evlenme teklifi alan Demet Özdemir, biricik aşkı Oğuzhan Koç’a “evet” demişti. 70 bin dolar değerindeki yüzüğü parmağına takan Demet Özdemir, evlilik teklifini basından öğrendiğini yapmış olduğu açıklamalarda dile getirmişti. Uzun bir süredir evlilik hazırlığında olan Demet Özdemir’in gelinliğinin detayları ve fiyatı ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Haz 2022 - 13:48 Ankara- Yaşam

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