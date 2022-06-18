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18 Haz 2022 - 14:11

Arka Sokaklar Dizisinden Yürekleri Yakıp Kavuran Veda! Mesut Komiser İçin Hayat Bitti; İşi Gücü Her Şeyi Bırakıp… Yaşananlar Kan Dondurdu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan yürekleri yakıp yıkan bir veda geldi. Mesut Komiser’in hayatının merkezi olan bu veda, izleyicilerin kanının donmasına neden oldu. İşi, gücü adeta her şeyi bırakan Mesut Komiser, sosyal medyada TT olmayı başardı. Peki, Arka Sokaklar dizisindeki yaprak dökümüne kim katıldı?