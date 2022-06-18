- 18 Haz 2022 - 14:11 G: 18 Haz 2022 - 14:21

Arka Sokaklar Dizisinden Yürekleri Yakıp Kavuran Veda! Mesut Komiser İçin Hayat Bitti; İşi Gücü Her Şeyi Bırakıp… Yaşananlar Kan Dondurdu!

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Arka Sokaklar’dan yürekleri yakıp yıkan bir veda geldi. Mesut Komiser’in hayatının merkezi olan bu veda, izleyicilerin kanının donmasına neden oldu. İşi, gücü adeta her şeyi bırakan Mesut Komiser, sosyal medyada TT olmayı başardı. Peki, Arka Sokaklar dizisindeki yaprak dökümüne kim katıldı?

Başrollerinde Oya Akar, Zafer Ergin, Özgür Ozan, İlker İnanoğlu ve Şevket Çoruh gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Arka Sokaklar dizisinin son bölümü dün akşam ekranlara geldi. 632 bölümdür ekranlarda olan; 16 yıldır televizyon dünyasında saltanatını sürdüren Arka Sokaklar dizisi, sezon finaliyle gözlerde yaş bıraktı. Mesut Komiseri ve Selin’i yakıp yıkan bu vedanın perde arkası merak konusu oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Haz 2022 - 14:11 Ankara- Yaşam

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