- 18 Haz 2022 - 14:38 G: 18 Haz 2022 - 14:48

Survivor Atakan’ın Yarışmadan Elendikten Sonra İlk Yaptığı Şey Olay Yarattı! Vedasıyla Akılları Durdurmuştu; Ortalığı İnim İnim İnletti! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan geçtiğimiz haftalarda elenen Avatar Atakan, elendikten sonra yaptığı şeyle şok etkisi yarattı. Vedasıyla akılları durduran Avatar Atakan, sosyal medyayı adeta inim inim inletti. Gündemin rengini değiştiren bu vedanın perde arkasından sonra Avatar Atakan gözlerde yaşa neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından beklenmedik bir şekilde ayrılan Avatar Atakan, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Şampiyon olarak görülen bir ismin bireysele bile kalamaması soru işaretlerine neden olmuştu. Peki, Avatar Atakan yarışmadan sonra ne yaptı?

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18 Haz 2022 - 14:38 Ankara- Yaşam

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