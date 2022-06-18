Survivor Atakan’ın Yarışmadan Elendikten Sonra İlk Yaptığı Şey Olay Yarattı! Vedasıyla Akılları Durdurmuştu; Ortalığı İnim İnim İnletti! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan geçtiğimiz haftalarda elenen Avatar Atakan, elendikten sonra yaptığı şeyle şok etkisi yarattı. Vedasıyla akılları durduran Avatar Atakan, sosyal medyayı adeta inim inim inletti. Gündemin rengini değiştiren bu vedanın perde arkasından sonra Avatar Atakan gözlerde yaşa neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından beklenmedik bir şekilde ayrılan Avatar Atakan, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Şampiyon olarak görülen bir ismin bireysele bile kalamaması soru işaretlerine neden olmuştu. Peki, Avatar Atakan yarışmadan sonra ne yaptı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.