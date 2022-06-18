Survivor Atakan’ın Yarışmadan Elendikten Sonra İlk Yaptığı Şey Olay Yarattı! Vedasıyla Akılları Durdurmuştu; Ortalığı İnim İnim İnletti! Neler Oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasından beklenmedik bir şekilde ayrılan Avatar Atakan, sosyal medyada tepkilere neden olmuştu. Şampiyon olarak görülen bir ismin bireysele bile kalamaması soru işaretlerine neden olmuştu. Peki, Avatar Atakan yarışmadan sonra ne yaptı?

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