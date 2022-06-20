Kenan İmirzalıoğlu Milyonların Ağzını Açık Bıraktı! “Ödül Falan Verilmeli” Canlı Yayında Soğuk Soğuk Terledi! Uzun Soruyu Okurken Adeta Canı Çıktı!

Ekranların en uzun soluklu yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, yarışmanın geçtiğimiz gün ekranlara gelen bir bölümünde çok zor onlar yaşadı. Yarışmacıya sorulacak olan sorunun gereğinden fazla uzun olması hem sunucuyu hem de yarışmacıyı zorlarken, o anlarda yaşanan olaylar ise, stüdyodaki seyirciyi bir hayli güldürdü! Peki, Kenan İmirzalıoğlu uzun soruyu doğru okuyabildi mi? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programındaki soru kaç kelime? İşte, detaylar…

Kim Milyoner Olmak İster'de akıllara durgunluk veren soru! Kenan İmirzalıoğlu okurken Zor Anlar Yaşadı! İşte O Soru...

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