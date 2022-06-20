Kenan İmirzalıoğlu Milyonların Ağzını Açık Bıraktı! “Ödül Falan Verilmeli” Canlı Yayında Soğuk Soğuk Terledi! Uzun Soruyu Okurken Adeta Canı Çıktı!
Ekranların en uzun soluklu yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, yarışmanın geçtiğimiz gün ekranlara gelen bir bölümünde çok zor onlar yaşadı. Peki, ne oldu? İşte merak edilenler...
Ekranların en uzun soluklu yarışma programı olan Kim Milyoner Olmak İster isimli yarışmanın sunucusu Kenan İmirzalıoğlu, yarışmanın geçtiğimiz gün ekranlara gelen bir bölümünde çok zor onlar yaşadı. Yarışmacıya sorulacak olan sorunun gereğinden fazla uzun olması hem sunucuyu hem de yarışmacıyı zorlarken, o anlarda yaşanan olaylar ise, stüdyodaki seyirciyi bir hayli güldürdü! Peki, Kenan İmirzalıoğlu uzun soruyu doğru okuyabildi mi? Kim Milyoner Olmak İster yarışma programındaki soru kaç kelime? İşte, detaylar…
Kim Milyoner Olmak İster'de akıllara durgunluk veren soru! Kenan İmirzalıoğlu okurken Zor Anlar Yaşadı! İşte O Soru...
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
20 Haz 2022 - 08:14 - Tv Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.