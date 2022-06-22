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22 Haz 2022 - 22:50

Asgari Ücret 6000 TL Mi Olacak? Cepler Sonunda Rahatlayacak; Geçim Derdi Ortadan Kalkacak! Son Dakika Gelişmesi Yaşandı; İlk Açıklama…

Temmuz ayında asgari ücrete ve emekli maaşlarına belli bir oranda zam geleceği artık neredeyse kesin bir hale geldi. Önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den daha sonra ise Recep Tayyip Erdoğan’dan Temmuz ayında yapılacak olan zamlara yeşil ışık yanmıştı. Ceplerin rahatlayacağı, geçim derdinin ortadan kalkacağı ortaya çıkarken; son dakika haberine göre asgari ücret 6000 lira olacak! İşte merak tüm detaylar…