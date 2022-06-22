Asgari Ücret 6000 TL Mi Olacak? Cepler Sonunda Rahatlayacak; Geçim Derdi Ortadan Kalkacak! Son Dakika Gelişmesi Yaşandı; İlk Açıklama…
Temmuz ayında asgari ücrete ve emekli maaşlarına belli bir oranda zam geleceği artık neredeyse kesin bir hale geldi. Önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den daha sonra ise Recep Tayyip Erdoğan’dan Temmuz ayında yapılacak olan zamlara yeşil ışık yanmıştı. Ceplerin rahatlayacağı, geçim derdinin ortadan kalkacağı ortaya çıkarken; son dakika haberine göre asgari ücret 6000 lira olacak! İşte merak tüm detaylar…
Normal şartlarda yılda bir kez uygulanan asgari ücret ve emekli zamları; Mayıs ve Haziran ayına ait enflasyonların %70 oranını aşmasıyla birlikte gözleri ikinci zamma çevirmişti. Gıda, yakıt ve giyim gibi ürünlerdeki akılları yerinden eden zamlara asgari ücretle yetişemeyen vatandaşa bomba haber geldi. Peki, asgari ücret 6000 lira olacak mı?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.