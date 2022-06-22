- 22 Haz 2022 - 22:50

Asgari Ücret 6000 TL Mi Olacak? Cepler Sonunda Rahatlayacak; Geçim Derdi Ortadan Kalkacak! Son Dakika Gelişmesi Yaşandı; İlk Açıklama…

Temmuz ayında asgari ücrete ve emekli maaşlarına belli bir oranda zam geleceği artık neredeyse kesin bir hale geldi. Önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den daha sonra ise Recep Tayyip Erdoğan’dan Temmuz ayında yapılacak olan zamlara yeşil ışık yanmıştı. Ceplerin rahatlayacağı, geçim derdinin ortadan kalkacağı ortaya çıkarken; son dakika haberine göre asgari ücret 6000 lira olacak! İşte merak tüm detaylar…

Normal şartlarda yılda bir kez uygulanan asgari ücret ve emekli zamları; Mayıs ve Haziran ayına ait enflasyonların %70 oranını aşmasıyla birlikte gözleri ikinci zamma çevirmişti. Gıda, yakıt ve giyim gibi ürünlerdeki akılları yerinden eden zamlara asgari ücretle yetişemeyen vatandaşa bomba haber geldi. Peki, asgari ücret 6000 lira olacak mı?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

22 Haz 2022 - 22:50 Ankara- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Asgari Ücret 6000 TL Mi Olacak? Cepler Sonunda Rahatlayacak; Geçim Derdi Ortadan Kalkacak! Son Dakika Gelişmesi Yaşandı; İlk Açıklama… mask
Asgari Ücret 6000 TL Mi Olacak? Cepler Sonunda Rahatlayacak; Geçim Derdi Ortadan Kalkacak! Son Dakika Gelişmesi Yaşandı; İlk Açıklama…
Asgari Ücret Temmuz Ayında Ne Kadar Olacak? Yeni Rakamlar Tek Tek Sıralandı; Yüzde 40 Zam! Geçim Derdi Ortadan Kalkıyor! Tam Tamına 6 Bin TL… mask
Asgari Ücret Temmuz Ayında Ne Kadar Olacak? Yeni Rakamlar Tek Tek Sıralandı; Yüzde 40 Zam! Geçim Derdi Ortadan Kalkıyor! Tam Tamına 6 Bin TL…
Arka Sokaklar Dizisinden Ayrılığı Yürekleri Sızlatmıştı! Kötü Günler Geride Kaldı... Yeniden Dönüşü İmzalandı! Rıza Baba, Hüsnü Çoban Bayram Edecek! İlk Açıklama Geldi… mask
Arka Sokaklar Dizisinden Ayrılığı Yürekleri Sızlatmıştı! Kötü Günler Geride Kaldı... Yeniden Dönüşü İmzalandı! Rıza Baba, Hüsnü Çoban Bayram Edecek! İlk Açıklama Geldi…
Survivor'da (Bugün) İlk Bireyselliği Kazanan İsim İfşa Edildi! Adem Mi, Nisa Mı, Hikmet Mi? Ortalık Yangın Yerine Dönecek! Potaya Giden İsim… mask
Survivor'da (Bugün) İlk Bireyselliği Kazanan İsim İfşa Edildi! Adem Mi, Nisa Mı, Hikmet Mi? Ortalık Yangın Yerine Dönecek! Potaya Giden İsim…
Camdaki Kız Dizisinde Oh Dedirten Ayrılık! Feyyaz Şerifoğlu (Sedat) Veda Ediyor! Nalan ve Hayri’nin Öpüşmesinden Sonra İpler Koptu! 3. Sezonda Gözü Kimseyi Görmeyecek… mask
Camdaki Kız Dizisinde Oh Dedirten Ayrılık! Feyyaz Şerifoğlu (Sedat) Veda Ediyor! Nalan ve Hayri’nin Öpüşmesinden Sonra İpler Koptu! 3. Sezonda Gözü Kimseyi Görmeyecek…
Artık Herkesin Sıfır Aracı Olacak! Citroen Öyle Bir Araç Çıkardı Ki, Sadece 219 Bin Liraya Anahtarı Anında Teslim Ediliyor! Citroen Ami Sınırlı Sayıda… mask
Artık Herkesin Sıfır Aracı Olacak! Citroen Öyle Bir Araç Çıkardı Ki, Sadece 219 Bin Liraya Anahtarı Anında Teslim Ediliyor! Citroen Ami Sınırlı Sayıda…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL