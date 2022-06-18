Acun Ilıcalı’nın Canından Bile Öteydi… Öyle Bir Gerekçe Sundu Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık! Sırtından Bıçaklamış…

Survivor Türkiye’nin hafızalara kazınan sunucusu olan Alp Kırşan, programdan ayrılık kararının ardından geçen dört yıl sonra neden programdan ayrıldığını açıkladı! Peki, Alp Kırşan, Survivor Türkiye sunuculuğunu neden bıraktı? Alp Kırşan, Survivor Türkiye’ye geri dönecek mi? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...