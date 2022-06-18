18 Haz 2022 - 17:20
Acun Ilıcalı’nın Canından Bile Öteydi… Öyle Bir Gerekçe Sundu Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık! Sırtından Bıçaklamış…
Survivor Türkiye’nin hafızalara kazınan sunucusu olan Alp Kırşan, programdan ayrılık kararının ardından geçen dört yıl sonra neden programdan ayrıldığını açıkladı! Peki, neler dedi? İşte merak edilenler...
Survivor Türkiye’nin hafızalara kazınan sunucusu olan Alp Kırşan, programdan ayrılık kararının ardından geçen dört yıl sonra neden programdan ayrıldığını açıkladı! Peki, Alp Kırşan, Survivor Türkiye sunuculuğunu neden bıraktı? Alp Kırşan, Survivor Türkiye’ye geri dönecek mi? İşte, detaylar…
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18 Haz 2022 - 17:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.