Arda Kural’dan Şok Eden Haber! Aylarca, Yıllarca Tedavi Olmuş; Sokaklarda Bile Yatmıştı… Twitter, Instagram Yıkılıyor!
Türkiye’de 2000’li yılların başlarında “Yerli Leonardo Di Caprio” olarak anılan ve dünyaca ünlü oyuncu Di Caprio’ya benzerliği ile söz konusu dönemde çok geniş kitlelere ulaşan 42 yaşındaki ünlü ve yakışıklı oyuncu Arda Kural, ilerleyen dönemlerde kendisine “Psikoz” teşhisinin konulması ile birlikte oyunculuk kariyerinden uzun bir süre uzak kalmıştı. Ünlü oyuncudan gelen haber sosyal medyada deprem etkisi yarattı… İşte detaylar…
12 Nisan 1980’de Yalova’da dünyaya gelen Arda Kural, kariyerine 1999 yılında Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde canlandırdığı “Altay” karakteri ile adımını attı. Ardından Yedi Numara, Kuzenlerim, Yeşil Işık, Lise Defteri gibi birçok dizi ve filmde rol alan Arda Kural, 2010 yılında rol aldığı Kubilay filminden alacağı 22 bin dolarlık ödemeyi alamayınca maddi zorluklar yaşamaya başlamış, bu zorlu süreçte “psikoz” ile mücadele etmeye başlamıştı. Daha sonra sevenlerini çok üzen Arda Kural, son dönemlerde toparlanmaya başladığını gösterdi ve ünlü oyuncudan şimdi de sosyal medyayı yakıp yıkan bir haber geldi.
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18 Haz 2022 - 17:20 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.