Arda Kural’dan Şok Eden Haber! Aylarca, Yıllarca Tedavi Olmuş; Sokaklarda Bile Yatmıştı… Twitter, Instagram Yıkılıyor!

12 Nisan 1980’de Yalova’da dünyaya gelen Arda Kural, kariyerine 1999 yılında Eyvah Kızım Büyüdü dizisinde canlandırdığı “Altay” karakteri ile adımını attı. Ardından Yedi Numara, Kuzenlerim, Yeşil Işık, Lise Defteri gibi birçok dizi ve filmde rol alan Arda Kural, 2010 yılında rol aldığı Kubilay filminden alacağı 22 bin dolarlık ödemeyi alamayınca maddi zorluklar yaşamaya başlamış, bu zorlu süreçte “psikoz” ile mücadele etmeye başlamıştı. Daha sonra sevenlerini çok üzen Arda Kural, son dönemlerde toparlanmaya başladığını gösterdi ve ünlü oyuncudan şimdi de sosyal medyayı yakıp yıkan bir haber geldi.

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…