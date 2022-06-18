- 18 Haz 2022 - 17:19

Merve Boluğur Hüngür Hüngür Ağladı! Murat Dalkılıç Değil Ama Başına Gelen O Olay Her Şeyi Bitirdi! Yeniden Mi?

Son olarak 2017 yılında İçindeki Fırtına dizisinde canlandırdığı “Ezgi Kara Bademli” karakteri ile 6 bölüm boyunca izleyici karşısına çıkmış olan ünlü oyuncu Merve Boluğur, daha sonrasında ise 3 Adam programına konuk olarak ekranlarda yüzünü göstermişti. O tarihten bu yana TV ekranlarında ya da sinemada izleyici karşısına çıkmayan Merve Boluğur, bu dönemde özellikle de sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye başlamıştı.

Sıra dışı sosyal medya halleriyle adından sıkça söz ettiren Merve Boluğur, bu kez de hakim olamadığı gözyaşları ile gündeme geldi. Merve Boluğur’u ağlatan şey ise herkesi şaşırttı.

Oyunculuk kariyerine 2006 yılında Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı “Ayşegül” karakteri ile adımını atan 34 yaşındaki ünlü oyuncu Merve Boluğur, daha sonrasında ise Aşk Yeniden, Kül ve Ateş, Küçük Sırlar, Kuzey Güney, Muhteşem Yüzyıl ve İçimdeki Fırtına dizilerinde rol aldı. Rol aldığı dizilerde ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren Boluğur, öte yandan güzelliğiyle de adından söz ettiren ünlüler arasındaki yerini hep korumayı başardı. 2017 yılında oyunculuğa ara vererek sosyal medyaya yönelen Boluğur, bu kez de gözyaşları ile gündeme geldi.

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18 Haz 2022 - 17:19 - Gündem

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