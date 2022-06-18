Hadise’nin Pozları Yine Kasıp Kavurdu! Kalpler Çarptı; Yürekler Hopladı! “Aman Enişte Bir Şey Demesin Bak!”
Merak ile takip edilen ünlü çiftler arasındaki yerlerini hızla alan Hadise ve Mehmet Dinçerler, sessiz sedasız gerçekleştirdikleri evliliklerinin ardından çıktıkları balayından da döndü. Hadise iddialı paylaşımıyla gündeme geldi. İşte detaylar...
Merak ile takip edilen ünlü çiftler arasındaki yerlerini hızla alan Hadise ve Mehmet Dinçerler, sessiz sedasız gerçekleştirdikleri evliliklerinin ardından çıktıkları balayından da döndü. Orada çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Hadise ise, resmen nefesleri kesti. Öte yandan Mehmet Dinçerler’in Hadise’nin o iddialı paylaşımına ne yorum yapacağı da büyük bir merak konusu haline dönüştü. Peki, Hadise ne paylaştı? Hadise nasıl bir paylaşım yaptı? Hadise’nin paylaşımına Mehmet Dinçerler nasıl bir yorum yaptı? İşte, detaylar…
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18 Haz 2022 - 17:20 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.