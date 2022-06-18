Hadise’nin Pozları Yine Kasıp Kavurdu! Kalpler Çarptı; Yürekler Hopladı! “Aman Enişte Bir Şey Demesin Bak!”

Merak ile takip edilen ünlü çiftler arasındaki yerlerini hızla alan Hadise ve Mehmet Dinçerler, sessiz sedasız gerçekleştirdikleri evliliklerinin ardından çıktıkları balayından da döndü. Orada çekildiği bir fotoğrafı paylaşan Hadise ise, resmen nefesleri kesti. Öte yandan Mehmet Dinçerler’in Hadise’nin o iddialı paylaşımına ne yorum yapacağı da büyük bir merak konusu haline dönüştü. Peki, Hadise ne paylaştı? Hadise nasıl bir paylaşım yaptı? Hadise’nin paylaşımına Mehmet Dinçerler nasıl bir yorum yaptı? İşte, detaylar…

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