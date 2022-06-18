- 18 Haz 2022 - 17:21

Okan Bayülgen’den Kahreden Haber Geldi! Acil Bir Halde Hastaneye Kaldırıldı; Yürekler Yandı Tutuştu! Okan Bayülgen’e Ne Oldu?

Okan Bayülgen’den sevenlerine kahreden haber geldi. 2021 yılından bu yana Haber Global kanalında sunduğu Muhabbet Kralı ve Uykusuzlar Kulübü ile izleyici karşısına çıkan Okan Bayülgen’in “Amadeus” oyunu öncesinde apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kaldırıldığı hastanede hızla tedavi altına alınan ve sağlık sorunları nedeniyle birtakım tetkikler uygulanan Bayülgen’in sağlık durumu nedeniyle Amadeus oyunu da başka bir tarihe ertelendi. Okan Bayülgen’in sağlık durumu… İşte detaylar…

Ünlü oyuncu ve sunucu Okan Bayülgen’in sağlık durumu ile ilgili sevenlerini çok üzen ve endişelendiren bir gelişme yaşandı. Amadeus oyunu ile sahneye çıkan ve bir süredir sunduğu TV programı ile izleyici karşısında olan Okan Bayülgen’in geçtiğimiz günlerde oyun için sahne almaya hazırlandığı dönemde rahatsızlandığı ve apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Oyunu ertelenen ve hızla hastaneye götürülen Okan Bayülgen’e birtakım tetkikler uygulandığı öğrenilirken, ünlü şovmenin sağlık durumuna ilişkin detaylar da belli olmaya başladı.

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18 Haz 2022 - 17:21 - Gündem

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