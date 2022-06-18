Burak Özçivit, Fahriye Evcen’i Çıldırtacak! Oğluyla Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Duruyor! Olay Üzerine Olay Yarattı!
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin fotoğrafları, sosyal medyayı adeta ikiye böldü! Peki, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti ne paylaştı? İşte ayrıntılar...
Mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının desteklenen çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen ikilisi, dizilerinin sezon finaline girmesinin ardından ailecek geçirdikleri vakti artırdı. O anları paylaşan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin o fotoğrafları, sosyal medyayı adeta ikiye böldü! Peki, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti ne paylaştı? Burak Özçivit nasıl bir paylaşım yaptı? Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
18 Haz 2022 - 17:21 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.