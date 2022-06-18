- 18 Haz 2022 - 17:21

Burak Özçivit, Fahriye Evcen’i Çıldırtacak! Oğluyla Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Duruyor! Olay Üzerine Olay Yarattı!

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin fotoğrafları, sosyal medyayı adeta ikiye böldü! Peki, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti ne paylaştı? İşte ayrıntılar...

Mutlu evlilikleriyle ünlüler dünyasının desteklenen çiftlerinden olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen ikilisi, dizilerinin sezon finaline girmesinin ardından ailecek geçirdikleri vakti artırdı. O anları paylaşan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin o fotoğrafları, sosyal medyayı adeta ikiye böldü! Peki, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti ne paylaştı? Burak Özçivit nasıl bir paylaşım yaptı? Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…

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18 Haz 2022 - 17:21 - Magazin

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