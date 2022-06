Anasayfa/

Foto Galeri/

18 Haz 2022 - 17:21

Eski Survivor Yarışmacısı Berna’dan Efsane Değişim! Acun Görse All Star Teklif Eder! Gören Bir Kere Daha Bakıyor!

TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşan Survivor All Star programı şimdilerde yaklaşan final heyecanı ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Sevilen yarışma programında son olarak geçtiğimiz Salı akşamında Avatar Atakan adaya veda etmişti. Her bölümü ile reyting rekorları kıran Survivor All Star’da artık geriye sadece 8 yarışmacı kaldı ve programda yaklaşık 1 ay sonra final heyecanı yaşanacak.