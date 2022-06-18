Eski Survivor Yarışmacısı Berna’dan Efsane Değişim! Acun Görse All Star Teklif Eder! Gören Bir Kere Daha Bakıyor!
TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşan Survivor All Star programı şimdilerde yaklaşan final heyecanı ile ekranlara gelmeye devam ediyor. Sevilen yarışma programında son olarak geçtiğimiz Salı akşamında Avatar Atakan adaya veda etmişti. Her bölümü ile reyting rekorları kıran Survivor All Star’da artık geriye sadece 8 yarışmacı kaldı ve programda yaklaşık 1 ay sonra final heyecanı yaşanacak.
Geriye 4 yarışmacının kalmasıyla birlikte girilecek olan final haftasının heyecanı şimdiden yaşanırken, Survivor programı bu kez de eski bir yarışmacısıyla gündeme geldi. Sevilen programda 2017 sezonunda yarışan Berna Öztürk’ün son hali görenleri şok içinde bıraktı.
Survivor Türkiye programı 2014 yılından bu yana TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Sevilen yarışma programı her sezonunda ve her bölümünde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor ve programda yer alan yarışmacılar da Survivor Türkiye ile birlikte geniş kitlelere ulaşıyor. Sevilen yarışma programının 2017 sezonunda yer alan ve aynı sezonda İlhan Mansız, Furkan Kızılay, Seda Demir ve Serhat Akın gibi isimlerle yarışmış olan Berna Öztürk, bu kez de geçirdiği değişimle ortalığı salladı. Survivor Berna’daki değişim, görenleri şaşkına çevirdi.
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18 Haz 2022 - 17:21 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.