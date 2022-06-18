Eski Survivor Yarışmacısı Berna’dan Efsane Değişim! Acun Görse All Star Teklif Eder! Gören Bir Kere Daha Bakıyor!

Geriye 4 yarışmacının kalmasıyla birlikte girilecek olan final haftasının heyecanı şimdiden yaşanırken, Survivor programı bu kez de eski bir yarışmacısıyla gündeme geldi. Sevilen programda 2017 sezonunda yarışan Berna Öztürk’ün son hali görenleri şok içinde bıraktı.

Survivor Türkiye programı 2014 yılından bu yana TV 8 ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor. Sevilen yarışma programı her sezonunda ve her bölümünde milyonları ekran başına kilitlemeyi başarıyor ve programda yer alan yarışmacılar da Survivor Türkiye ile birlikte geniş kitlelere ulaşıyor. Sevilen yarışma programının 2017 sezonunda yer alan ve aynı sezonda İlhan Mansız, Furkan Kızılay, Seda Demir ve Serhat Akın gibi isimlerle yarışmış olan Berna Öztürk, bu kez de geçirdiği değişimle ortalığı salladı. Survivor Berna’daki değişim, görenleri şaşkına çevirdi.

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