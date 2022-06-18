TikTok ve Instagram’da Arabasını Paylaşanlar Hapı Yuttu! Öyle Bir Son Dakika Haberi Geldi Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! Başınız Büyük Belada…

Sosyal medya mecraları, milyonları ikiye bölmüş durumda. Kimi çok gerekli bir şey olduğunu savunurken; kimi ise insanları yanlış yönlendirdiği için kullanılmaması gerektiğini dile getiriyor. Özellikle çocukların ve genç yaştaki kişilerin sosyal medya üzerinden fena bir biçimde etkilendiği aşikar. Öyle ki artık birçok kişi evleneceği kişiyi bile Instagram, Twitter gibi mecralardan buluyor. Sosyal medya üzerinden özellikle aracıyla paylaşım yapanlara kara haber verildi. Peki, neler oluyor?

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