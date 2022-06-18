- 18 Haz 2022 - 17:27 G: 18 Haz 2022 - 17:35

Survivor All Star Yarışmasından Elenen İsim İfşa Oldu! Herkes “Kesin Finalde” Diyordu; Acun İstanbul Biletini Aldı! Avatar Atakan’dan Sonra…

Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da ifşalar bitmek nedir bilmiyor. Henüz 3. bireysellik oyunu oynanmadı; haftanın performans birincisi çıkmadı ama potaya giden isimler ve elenen kişi gündeme bomba gibi düştü. Finalde “Kesin” olarak görülen ismin elenmesinin ardından Acun Ilıcalı İstanbul biletini almak zorunda kaldı. 2. Avatar Atakan vakasının yaşanacağı gözler önünde serildi! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor yarışmasında Adem Kılıççı, ikinci bireyselliği kazanan isim olmuştu. Berkay Karabulut’tan sonra potaya giden isimse Survivor 2017 yarışmasının şampiyonu Ogeday Girişken olmuştu. Gündemi şok içerisinde bırakan ifşa ise kimin eleneceğini gösterdi. Peki, potaya giren üçüncü ve dördüncü kim oldu?

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18 Haz 2022 - 17:27 Ankara- Yaşam

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