Survivor All Star Yarışmasından Elenen İsim İfşa Oldu! Herkes “Kesin Finalde” Diyordu; Acun İstanbul Biletini Aldı! Avatar Atakan’dan Sonra…
Tv8 ekranlarının en beğenilen yarışmalarından biri olan Survivor All Star’da ifşalar bitmek nedir bilmiyor. Henüz 3. bireysellik oyunu oynanmadı; haftanın performans birincisi çıkmadı ama potaya giden isimler ve elenen kişi gündeme bomba gibi düştü. Finalde “Kesin” olarak görülen ismin elenmesinin ardından Acun Ilıcalı İstanbul biletini almak zorunda kaldı. 2. Avatar Atakan vakasının yaşanacağı gözler önünde serildi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor yarışmasında Adem Kılıççı, ikinci bireyselliği kazanan isim olmuştu. Berkay Karabulut’tan sonra potaya giden isimse Survivor 2017 yarışmasının şampiyonu Ogeday Girişken olmuştu. Gündemi şok içerisinde bırakan ifşa ise kimin eleneceğini gösterdi. Peki, potaya giren üçüncü ve dördüncü kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.