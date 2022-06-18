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18 Haz 2022 - 17:54

Hande Erçel Resti Çekti; Şartını Koydu! “Ya Benim Dediğim Olacak, Ya Ben Yokum” Deyince… Kabul Edilmezse Ortalık Yangın Yeri…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, resti çekerek şartını koydu. “Ya benim olacak ya ben olmayacağım” diyen Hande Erçel, şartının kabul edilmemesi durumunda ortalığı yangın yerine çevirecek! Gündeme bomba gibi düşen bu restten sonra Hande Erçel’in televizyon sektöründen sonsuza kadar çekileceğini de düşündürdü. Peki, Hande Erçel nasıl bir rest çekti?