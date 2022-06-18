- 18 Haz 2022 - 17:54 G: 18 Haz 2022 - 17:58

Hande Erçel Resti Çekti; Şartını Koydu! “Ya Benim Dediğim Olacak, Ya Ben Yokum” Deyince… Kabul Edilmezse Ortalık Yangın Yeri…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel, resti çekerek şartını koydu. “Ya benim olacak ya ben olmayacağım” diyen Hande Erçel, şartının kabul edilmemesi durumunda ortalığı yangın yerine çevirecek! Gündeme bomba gibi düşen bu restten sonra Hande Erçel’in televizyon sektöründen sonsuza kadar çekileceğini de düşündürdü. Peki, Hande Erçel nasıl bir rest çekti?

Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle milyonları kendisine hayran bırakan Hande Erçel, kariyer basamaklarını da herkes gibi üçer beşer değil, onar onar çıkmıştı. Yıldızı parlayan Hande Erçel, dizide tanıştığı Kerem Bürsin’le aşk yaşayarak; önemli bir takipçi artışına neden olmuştu. 10 ay adar aşk yaşadıktan sonra ayrılma kararı alan Hande Erçel, en son ilişki yaşadığı Kaan Yıldırım’la yollarını ihanet iddialarıyla ilişkisini bitirmişti. Sadece işine odaklı olan Hande Erçel, öyle bir rest çekti ki, iş dünyası sallanabilir! İşte merak edilen detaylar…

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18 Haz 2022 - 17:54 Ankara- Yaşam

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