60’lık Seda Sayan 3 Ay Arayla 8. Kez Evlendi! Önce Eşine Dava Açtı; Sonra Yine Evlendi! Artık Akıl Beyin Duruyor… “Genç Kız Değilsin Ki!”
Gündemden düşmek nedir bilmeyen Seda Sayan, milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu! 60 yaşındaki Seda Sayan, evlenmelere doyamadı! 3 ay arayla; 8. kez evlenen Seda Sayan, hayranlarının ağzının açık kalmasına neden oldu. Önce evlenen, sonra eşine dava açan Seda Sayan, şimdi yeniden evlendi. Artık akıl beyin durduran Sayan’a birçok kişi tepkide bulunarak; “Genç kız değilsin ki” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?
Nisan ayının son günlerinde dünya evine giren Seda Sayan, Çağlar Ökten’in karısı olmuştu. 7. kez dünya evine giren Seda Sayan’ın normal şartlarda Mayıs ayının ilk haftasında Prag’ta evleneceği biliniyordu ama yaşamış olduğu vize sorunlarından sonra, İstanbul’da evlenmeye karar vermişti. Şimdi yeniden düğün hazırlıklarına giren Seda Sayan, bu kez 83 milyonun önüne evlendi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.