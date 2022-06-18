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18 Haz 2022 - 18:18

60’lık Seda Sayan 3 Ay Arayla 8. Kez Evlendi! Önce Eşine Dava Açtı; Sonra Yine Evlendi! Artık Akıl Beyin Duruyor… “Genç Kız Değilsin Ki!”

Gündemden düşmek nedir bilmeyen Seda Sayan, milyonların şok içerisinde kalmasına neden oldu! 60 yaşındaki Seda Sayan, evlenmelere doyamadı! 3 ay arayla; 8. kez evlenen Seda Sayan, hayranlarının ağzının açık kalmasına neden oldu. Önce evlenen, sonra eşine dava açan Seda Sayan, şimdi yeniden evlendi. Artık akıl beyin durduran Sayan’a birçok kişi tepkide bulunarak; “Genç kız değilsin ki” yorumlarında bulundu! Peki, neler oluyor?