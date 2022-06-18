- 18 Haz 2022 - 18:39 G: 18 Haz 2022 - 18:40

TikTok Fenomeni Mika Raun Rezillikleri Bitmek Nedir Bilmiyor! Uluorta, Herkesin İçerisine Cinsel İlişki… “Midemiz Bulanıyor Artık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan TikTok fenomeni olan Mika Raun, milyonları şok içerisinde bıraktı. Herkesin içerisinde, uluorta yapmış olduğu cinsel ilişki olayı; tepkileri arka arkaya aldı. Birçok kişi Mika Raun’un bu olayını artık bardağı taşıracak son damla olarak görürken; birçok kişi ise “Rezillik! Midemiz bulanıyor” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Yaptırdığı estetiklerle adeta yüz nakli olan TikTok fenomeni Mika Raun, görenlerin şok içerisinde kalmasına neden olmuştu. TikTok üzerinden yapmış olduğu kalça danslarıyla gündem haline gelen Mika Raun, binlerce takipçiye ve erişime kavuşmuştu. Her yaptığı ayrı bir olay yaratan TikTok fenomeni, yayınlamış olduğu skandal videoyla ağızları açık bıraktı, yüzleri kıpkırmızı etti. Marketin ortasında eline almış olduğu sıvıyağla çirkin görüntüler veren Mika Raun, sosyal medyanın diline düştü! İşte merak edilen tüm detaylar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

18 Haz 2022 - 18:39 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
60’lık Seda Sayan 3 Ay Arayla 8. Kez Evlendi! Önce Eşine Dava Açtı; Sonra Yine Evlendi! Artık Akıl Beyin Duruyor… “Genç Kız Değilsin Ki!” mask
60’lık Seda Sayan 3 Ay Arayla 8. Kez Evlendi! Önce Eşine Dava Açtı; Sonra Yine Evlendi! Artık Akıl Beyin Duruyor… “Genç Kız Değilsin Ki!”
Hande Erçel Resti Çekti; Şartını Koydu! “Ya Benim Dediğim Olacak, Ya Ben Yokum” Deyince… Kabul Edilmezse Ortalık Yangın Yeri… mask
Hande Erçel Resti Çekti; Şartını Koydu! “Ya Benim Dediğim Olacak, Ya Ben Yokum” Deyince… Kabul Edilmezse Ortalık Yangın Yeri…
Survivor All Star Yarışmasından Elenen İsim İfşa Oldu! Herkes “Kesin Finalde” Diyordu; Acun İstanbul Biletini Aldı! Avatar Atakan’dan Sonra… mask
Survivor All Star Yarışmasından Elenen İsim İfşa Oldu! Herkes “Kesin Finalde” Diyordu; Acun İstanbul Biletini Aldı! Avatar Atakan’dan Sonra…
Ünlü Yönetmen Tony Gatlif'den İbrahim Tatlıses'e Övgü... mask
Ünlü Yönetmen Tony Gatlif'den İbrahim Tatlıses'e Övgü...
İmren Çapanoğlundan "Hazmedemem" mask
İmren Çapanoğlundan "Hazmedemem"
Okan Bayülgen’den Kahreden Haber Geldi! Acil Bir Halde Hastaneye Kaldırıldı; Yürekler Yandı Tutuştu! Okan Bayülgen’e Ne Oldu? mask
Okan Bayülgen’den Kahreden Haber Geldi! Acil Bir Halde Hastaneye Kaldırıldı; Yürekler Yandı Tutuştu! Okan Bayülgen’e Ne Oldu?
Burak Özçivit, Fahriye Evcen’i Çıldırtacak! Oğluyla Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Duruyor! Olay Üzerine Olay Yarattı! mask
Burak Özçivit, Fahriye Evcen’i Çıldırtacak! Oğluyla Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Duruyor! Olay Üzerine Olay Yarattı!
Arda Kural’dan Şok Eden Haber! Aylarca, Yıllarca Tedavi Olmuş; Sokaklarda Bile Yatmıştı… Twitter, Instagram Yıkılıyor! mask
Arda Kural’dan Şok Eden Haber! Aylarca, Yıllarca Tedavi Olmuş; Sokaklarda Bile Yatmıştı… Twitter, Instagram Yıkılıyor!
Acun Ilıcalı’nın Canından Bile Öteydi… Öyle Bir Gerekçe Sundu Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık! Sırtından Bıçaklamış… mask
Acun Ilıcalı’nın Canından Bile Öteydi… Öyle Bir Gerekçe Sundu Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık! Sırtından Bıçaklamış…
Hadise’nin Pozları Yine Kasıp Kavurdu! Kalpler Çarptı; Yürekler Hopladı! “Aman Enişte Bir Şey Demesin Bak!” mask
Hadise’nin Pozları Yine Kasıp Kavurdu! Kalpler Çarptı; Yürekler Hopladı! “Aman Enişte Bir Şey Demesin Bak!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
60’lık Seda Sayan 3 Ay Arayla 8. Kez Evlendi! Önce Eşine Dava Açtı; Sonra Yine Evlendi! Artık Akıl Beyin Duruyor… “Genç Kız Değilsin Ki!” mask
60’lık Seda Sayan 3 Ay Arayla 8. Kez Evlendi! Önce Eşine Dava Açtı; Sonra Yine Evlendi! Artık Akıl Beyin Duruyor… “Genç Kız Değilsin Ki!”
Hande Erçel Resti Çekti; Şartını Koydu! “Ya Benim Dediğim Olacak, Ya Ben Yokum” Deyince… Kabul Edilmezse Ortalık Yangın Yeri… mask
Hande Erçel Resti Çekti; Şartını Koydu! “Ya Benim Dediğim Olacak, Ya Ben Yokum” Deyince… Kabul Edilmezse Ortalık Yangın Yeri…
Survivor All Star Yarışmasından Elenen İsim İfşa Oldu! Herkes “Kesin Finalde” Diyordu; Acun İstanbul Biletini Aldı! Avatar Atakan’dan Sonra… mask
Survivor All Star Yarışmasından Elenen İsim İfşa Oldu! Herkes “Kesin Finalde” Diyordu; Acun İstanbul Biletini Aldı! Avatar Atakan’dan Sonra…
Eski Survivor Yarışmacısı Berna’dan Efsane Değişim! Acun Görse All Star Teklif Eder! Gören Bir Kere Daha Bakıyor! mask
Eski Survivor Yarışmacısı Berna’dan Efsane Değişim! Acun Görse All Star Teklif Eder! Gören Bir Kere Daha Bakıyor!
Burak Özçivit, Fahriye Evcen’i Çıldırtacak! Oğluyla Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Duruyor! Olay Üzerine Olay Yarattı! mask
Burak Özçivit, Fahriye Evcen’i Çıldırtacak! Oğluyla Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Akıl Beyin Duruyor! Olay Üzerine Olay Yarattı!
Okan Bayülgen’den Kahreden Haber Geldi! Acil Bir Halde Hastaneye Kaldırıldı; Yürekler Yandı Tutuştu! Okan Bayülgen’e Ne Oldu? mask
Okan Bayülgen’den Kahreden Haber Geldi! Acil Bir Halde Hastaneye Kaldırıldı; Yürekler Yandı Tutuştu! Okan Bayülgen’e Ne Oldu?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL