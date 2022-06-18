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18 Haz 2022 - 18:39

TikTok Fenomeni Mika Raun Rezillikleri Bitmek Nedir Bilmiyor! Uluorta, Herkesin İçerisine Cinsel İlişki… “Midemiz Bulanıyor Artık!”

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan TikTok fenomeni olan Mika Raun, milyonları şok içerisinde bıraktı. Herkesin içerisinde, uluorta yapmış olduğu cinsel ilişki olayı; tepkileri arka arkaya aldı. Birçok kişi Mika Raun’un bu olayını artık bardağı taşıracak son damla olarak görürken; birçok kişi ise “Rezillik! Midemiz bulanıyor” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…