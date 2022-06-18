Survivor’un Bitmesine Ramak Kala Bir İsim Yarışmadan Çekildi! Canlı Yayında Açıkladı; “Benim Oyunum Bitti!” Dedi… Nuh Diyor Peygamber Demiyor…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan bir veda daha geldi. Yarışmanın bitmesine ramak kala; o ismin çekilmesi, şok içerisinde bıraktı. Canlı yayında açıklayan isim, “Benim oyunum bitti” sözlerini dile getirdi. İkna çalışmalarına rağmen; Nuh deyip peygamber demeyen isim, hayran kitlesinin yerle bir olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Survivor’da ikinci bireysel dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Adem Kılıççı ise oyunu kazanan kişi olmuştu. Oyun sırasında yaşanan olaysa; bir yarışmacının yarışmayı bırakma kararı vermesine neden oldu! Final koltuğuna sayılı günler kala çıkan bu karar herkesin şok içerisinde bıraktı. Peki, hangi isim yarışmadan çekilecek?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.