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18 Haz 2022 - 19:28

Survivor’un Bitmesine Ramak Kala Bir İsim Yarışmadan Çekildi! Canlı Yayında Açıkladı; “Benim Oyunum Bitti!” Dedi… Nuh Diyor Peygamber Demiyor…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan bir veda daha geldi. Yarışmanın bitmesine ramak kala; o ismin çekilmesi, şok içerisinde bıraktı. Canlı yayında açıklayan isim, “Benim oyunum bitti” sözlerini dile getirdi. İkna çalışmalarına rağmen; Nuh deyip peygamber demeyen isim, hayran kitlesinin yerle bir olmasına neden oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…