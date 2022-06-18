Anasayfa/

Foto Galeri/

18 Haz 2022 - 19:56

Melis Sezen Mini Elbisesiyle Şov Yaptı! “Bari İçine Bir Şey Giyseydin!” Vücudunu Gere Gere Paylaştı; Görenler Yandı Tutuştu!

Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Sadakatsiz’de Derin karakterin hayat veren Melis Sezen, mini elbisesiyle cesaretini kanıtladı. İç çamaşırı giymediği görülen Melis Sezen’e bir takipçisi ise “Keşe içine bir sütyen giyseydin” yorumlarında bulundu. Vücudunu gere gere paylaşan Melis Sezen, görenlerin yanıp tutuşmasına neden oldu! Peki, Melis Sezen nasıl bir paylaşımda bulundu?