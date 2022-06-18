Melis Sezen Mini Elbisesiyle Şov Yaptı! “Bari İçine Bir Şey Giyseydin!” Vücudunu Gere Gere Paylaştı; Görenler Yandı Tutuştu!
Kanal D ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Sadakatsiz’de Derin karakterin hayat veren Melis Sezen, mini elbisesiyle cesaretini kanıtladı. İç çamaşırı giymediği görülen Melis Sezen’e bir takipçisi ise “Keşe içine bir sütyen giyseydin” yorumlarında bulundu. Vücudunu gere gere paylaşan Melis Sezen, görenlerin yanıp tutuşmasına neden oldu! Peki, Melis Sezen nasıl bir paylaşımda bulundu?
Sadakatsiz dizisinin bitimiyle birlikte soluğu Bali’de alan Melis Sezen, bikinili paylaşımlarıyla akılları başlardan almıştı. Yoğun geçen temposunun yorgunluğunu Bali’de atan Melis Sezen, paylaşımlarıyla hayranlarını mest etmişti. Tarzı ve duruşuyla her zaman çok konuşulanlar arasına giren güzel oyuncu Melis Sezen, katılmış olduğu bir partide giymiş olduğu kıyafetlerle milyonları ikiye böldü! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.