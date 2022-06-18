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18 Haz 2022 - 20:21

Survivor Ayşe’ye Büyük Oylamada Gelen SMS Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın Neden Yat Aldığı Belli Oldu; Milyonlar Liralar Hesabına Akmış…

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kere daha duyuran Ayşe Yüksel’e büyük oylamada gelen SMS miktarı ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın kısa bir süre önce neden yat aldığı da bu sayede ortaya çıkmış oldu. Sadece 1 gün içerisinde milyon liraları hesabına alan Acun Ilıcalı, herkesin şok içerisinde bıraktı! Peki, Survivor Ayşe Yüksel sadece büyük oylamada ne kadar oy kazandı?