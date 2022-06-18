Survivor Ayşe’ye Büyük Oylamada Gelen SMS Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın Neden Yat Aldığı Belli Oldu; Milyonlar Liralar Hesabına Akmış…
TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kere daha duyuran Ayşe Yüksel’e büyük oylamada gelen SMS miktarı ortaya çıktı! Acun Ilıcalı’nın kısa bir süre önce neden yat aldığı da bu sayede ortaya çıkmış oldu. Sadece 1 gün içerisinde milyon liraları hesabına alan Acun Ilıcalı, herkesin şok içerisinde bıraktı! Peki, Survivor Ayşe Yüksel sadece büyük oylamada ne kadar oy kazandı?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasına katılmayacağını defalarca kez dile getiren Ayşe Yüksel, bir anda gelen teklifle birlikte Survivor yarışmasında kendisini bulmuştu. Son 8’e kalmayı başaran Ayşe Yüksel, büyük oylamada ne kadar SMS aldığını hayranlarına merak ettirmişti. Sosyal medyaya sızan ifşalar ise Ayşe Yüksel’in ne kadar SMS aldığını gösterdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.