- 18 Haz 2022 - 20:43 G: 18 Haz 2022 - 20:50

Hadise’den Süper Minili Pozlar! Bikinili Paylaşımından Sonra Nefesleri Bir Kez Daha Kesti! “Enişte Bey Nerede Hadise Hanım!” Yaktı Yıktı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hadise’den süper minili pozlar gelince yürekler hopladı. Yeğeniyle eğlenceli vakitler geçirdiği anları paylaşan güzel şarkıcı Hadise, bikinili paylaşımlarından sonra minili pozlarından sonra iddialı pozlarıyla akılları başlardan aldı götürdü. Hadise’nin tek başına çekildiği görselleri görenler ise “Türkiye’nin eniştesi” olarak bilinen Mehmet Dinçerler’e gönderme yaparak; “Enişte bey nerede?” sorularını sordular! Peki, neler oluyor?

Geçtiğimiz aylarda sevgilisinden evlenme teklifi aldığını duyuran Hadise, mutluluk pozlarını paylaşmıştı. “Hikayemiz yeni başlıyor” notunu düşen Hadise, Mehmet Dinçerler’e olan aşkını göstermişti. Sessiz sedasız nişan ve düğün yapan Hadise, törenlere katılan konuklarını sıkı sıkı tembihlemiş ve herhangi bir poz paylaşmasını istememişti. Sosyal medya hesabını evlilik sonrasında da aktif bir şekilde kullanan Hadise, bikinili pozlarından sonra nefes kesen minili bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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18 Haz 2022 - 20:43 Ankara- Yaşam

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