Hadise’den Süper Minili Pozlar! Bikinili Paylaşımından Sonra Nefesleri Bir Kez Daha Kesti! “Enişte Bey Nerede Hadise Hanım!” Yaktı Yıktı…

Geçtiğimiz aylarda sevgilisinden evlenme teklifi aldığını duyuran Hadise, mutluluk pozlarını paylaşmıştı. “Hikayemiz yeni başlıyor” notunu düşen Hadise, Mehmet Dinçerler’e olan aşkını göstermişti. Sessiz sedasız nişan ve düğün yapan Hadise, törenlere katılan konuklarını sıkı sıkı tembihlemiş ve herhangi bir poz paylaşmasını istememişti. Sosyal medya hesabını evlilik sonrasında da aktif bir şekilde kullanan Hadise, bikinili pozlarından sonra nefes kesen minili bir paylaşımda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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