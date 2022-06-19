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19 Haz 2022 - 09:28

Survivor Ogeday’a Acun Ilıcalı’dan Bomba Teklif! Acun “Benim Şampiyonum Sensin” Dedi; Sağ Kolu Yaptı! Adem, Hikmet Hasedinden Çatlayacak…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan dün akşam elenen isim Ogeday Girişken olmuştu. Şok bir vedayla hayallerine veda eden Ogeday’a Acun Ilıcalı’dan bomba teklif geldi. “Benim şampiyonum sensin” diyen Acun Ilıcalı, iddialara göre sağ kolu olmasını istedi. Adem ve Hikmet’in bu tekliften sonra hasedinden çatlayacağına dair yorumlar gündeme bomba gibi düştü.