Survivor Ogeday’a Acun Ilıcalı’dan Bomba Teklif! Acun “Benim Şampiyonum Sensin” Dedi; Sağ Kolu Yaptı! Adem, Hikmet Hasedinden Çatlayacak…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan dün akşam elenen isim Ogeday Girişken olmuştu. Şok bir vedayla hayallerine veda eden Ogeday’a Acun Ilıcalı’dan bomba teklif geldi. “Benim şampiyonum sensin” diyen Acun Ilıcalı, iddialara göre sağ kolu olmasını istedi. Adem ve Hikmet’in bu tekliften sonra hasedinden çatlayacağına dair yorumlar gündeme bomba gibi düştü.
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümünde; Berkay, Ogeday, Nisa ve Hikmet arasından elenen isim Ogeday olmuştu. Peki, Acun nasıl bir teklifte bulundu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.