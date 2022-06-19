Alişan’dan Yürekleri Yakıp Yıkan Karar! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki, Gözyaşları Sel Oldu Aktı… Buse Varol Bile Umurunda Olmadı…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan yürekleri yakıp yıkan bir karar çıktı. Yapmış olduğu son dakika açıklamasıyla birlikte gözyaşlarını sel olup akıtan Alişan, Buse Varol’u bile umursamadı. Peki, Alişan cephesinde neler oluyor?
Kardeşi Selçuk Tektaş’ı geçtiğimiz yıl koronavirüsten kaybeden Alişan, acıların en büyüğünü yaşamıştı. Kendisine uzun bir süredir gelemeyen Alişan, kardeşinin ölümünden sonra gülemediğini bile açıklamıştı. Yeni yaşını kutlayan Alişan, sosyal medya üzerinden; almış olduğu kararı açıklayınca herkes yerle bir oldu. Buse Varol’un paylaşımını görmezden gelen Alişan, sosyal medyayı inletti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.