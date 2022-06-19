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19 Haz 2022 - 09:56

Alişan’dan Yürekleri Yakıp Yıkan Karar! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki, Gözyaşları Sel Oldu Aktı… Buse Varol Bile Umurunda Olmadı…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’dan yürekleri yakıp yıkan bir karar çıktı. Yapmış olduğu son dakika açıklamasıyla birlikte gözyaşlarını sel olup akıtan Alişan, Buse Varol’u bile umursamadı. Peki, Alişan cephesinde neler oluyor?