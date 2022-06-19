Seda Sayan Dantelli İç Çamaşırını Göstere Göstere Yangınları Çıkardı! “60 Yaşına Geldin, Biraz Uslan!” Açıldı Saçıldı; Nefesleri Kökten Kesti…
Yakın zamanda Çağlar Ökten’le evlilik yapan Seda Sayan, dantelli sütyeniyle paylaşım yapınca akıllar başlardan uçtu gitti. İç çamaşırını göstere göstere paylaşan Seda Sayan, yangınları çıkardı. Birçok kişi Seda Sayan’a tepkide bulunarak; “60 yaşına geldin, biraz uslan” yorumunda bulundu. Açılıp saçılan Seda Sayan, kıyafet tercihiyle nefesleri kökten kesti. İşte Seda Sayan’dan gelen şok eden pozlar…
2 ay önce evlenen Seda Sayan, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu tüm paylaşımlarla olay yaratıyor. Sabahların Sultanı Seda Sayan, programının sezon finalinde yeniden gelinlik giyen Seda Sayan, şimdide dantelli sütyeniyle alevleri yükseltti. İşte Seda Sayan’dan gelen nefes kesici pozlar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.