- 19 Haz 2022 - 10:25 G: 19 Haz 2022 - 10:29

Seda Sayan Dantelli İç Çamaşırını Göstere Göstere Yangınları Çıkardı! “60 Yaşına Geldin, Biraz Uslan!” Açıldı Saçıldı; Nefesleri Kökten Kesti…

Yakın zamanda Çağlar Ökten’le evlilik yapan Seda Sayan, dantelli sütyeniyle paylaşım yapınca akıllar başlardan uçtu gitti. İç çamaşırını göstere göstere paylaşan Seda Sayan, yangınları çıkardı. Birçok kişi Seda Sayan’a tepkide bulunarak; “60 yaşına geldin, biraz uslan” yorumunda bulundu. Açılıp saçılan Seda Sayan, kıyafet tercihiyle nefesleri kökten kesti. İşte Seda Sayan’dan gelen şok eden pozlar…

2 ay önce evlenen Seda Sayan, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu tüm paylaşımlarla olay yaratıyor. Sabahların Sultanı Seda Sayan, programının sezon finalinde yeniden gelinlik giyen Seda Sayan, şimdide dantelli sütyeniyle alevleri yükseltti. İşte Seda Sayan’dan gelen nefes kesici pozlar…

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

19 Haz 2022 - 10:25 Ankara- Yaşam

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Alişan’dan Yürekleri Yakıp Yıkan Karar! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki, Gözyaşları Sel Oldu Aktı… Buse Varol Bile Umurunda Olmadı… mask
Alişan’dan Yürekleri Yakıp Yıkan Karar! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki, Gözyaşları Sel Oldu Aktı… Buse Varol Bile Umurunda Olmadı…
Survivor Ogeday’a Acun Ilıcalı’dan Bomba Teklif! Acun “Benim Şampiyonum Sensin” Dedi; Sağ Kolu Yaptı! Adem, Hikmet Hasedinden Çatlayacak… mask
Survivor Ogeday’a Acun Ilıcalı’dan Bomba Teklif! Acun “Benim Şampiyonum Sensin” Dedi; Sağ Kolu Yaptı! Adem, Hikmet Hasedinden Çatlayacak…
İmren Çapanoğlundan "Hazmedemem" mask
İmren Çapanoğlundan "Hazmedemem"
Ünlü Yönetmen Tony Gatlif'den İbrahim Tatlıses'e Övgü... mask
Ünlü Yönetmen Tony Gatlif'den İbrahim Tatlıses'e Övgü...
Survivor Ayşe’ye Büyük Oylamada Gelen SMS Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın Neden Yat Aldığı Belli Oldu; Milyonlar Liralar Hesabına Akmış… mask
Survivor Ayşe’ye Büyük Oylamada Gelen SMS Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın Neden Yat Aldığı Belli Oldu; Milyonlar Liralar Hesabına Akmış…
Hadise’den Süper Minili Pozlar! Bikinili Paylaşımından Sonra Nefesleri Bir Kez Daha Kesti! “Enişte Bey Nerede Hadise Hanım!” Yaktı Yıktı… mask
Hadise’den Süper Minili Pozlar! Bikinili Paylaşımından Sonra Nefesleri Bir Kez Daha Kesti! “Enişte Bey Nerede Hadise Hanım!” Yaktı Yıktı…
Survivor’un Bitmesine Ramak Kala Bir İsim Yarışmadan Çekildi! Canlı Yayında Açıkladı; “Benim Oyunum Bitti!” Dedi… Nuh Diyor Peygamber Demiyor… mask
Survivor’un Bitmesine Ramak Kala Bir İsim Yarışmadan Çekildi! Canlı Yayında Açıkladı; “Benim Oyunum Bitti!” Dedi… Nuh Diyor Peygamber Demiyor…
Hande Erçel Resti Çekti; Şartını Koydu! “Ya Benim Dediğim Olacak, Ya Ben Yokum” Deyince… Kabul Edilmezse Ortalık Yangın Yeri… mask
Hande Erçel Resti Çekti; Şartını Koydu! “Ya Benim Dediğim Olacak, Ya Ben Yokum” Deyince… Kabul Edilmezse Ortalık Yangın Yeri…
60’lık Seda Sayan 3 Ay Arayla 8. Kez Evlendi! Önce Eşine Dava Açtı; Sonra Yine Evlendi! Artık Akıl Beyin Duruyor… “Genç Kız Değilsin Ki!” mask
60’lık Seda Sayan 3 Ay Arayla 8. Kez Evlendi! Önce Eşine Dava Açtı; Sonra Yine Evlendi! Artık Akıl Beyin Duruyor… “Genç Kız Değilsin Ki!”
TikTok Fenomeni Mika Raun Rezillikleri Bitmek Nedir Bilmiyor! Uluorta, Herkesin İçerisine Cinsel İlişki… “Midemiz Bulanıyor Artık!” mask
TikTok Fenomeni Mika Raun Rezillikleri Bitmek Nedir Bilmiyor! Uluorta, Herkesin İçerisine Cinsel İlişki… “Midemiz Bulanıyor Artık!”
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Alişan’dan Yürekleri Yakıp Yıkan Karar! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki, Gözyaşları Sel Oldu Aktı… Buse Varol Bile Umurunda Olmadı… mask
Alişan’dan Yürekleri Yakıp Yıkan Karar! Öyle Bir Açıklamada Bulundu Ki, Gözyaşları Sel Oldu Aktı… Buse Varol Bile Umurunda Olmadı…
Survivor Ogeday’a Acun Ilıcalı’dan Bomba Teklif! Acun “Benim Şampiyonum Sensin” Dedi; Sağ Kolu Yaptı! Adem, Hikmet Hasedinden Çatlayacak… mask
Survivor Ogeday’a Acun Ilıcalı’dan Bomba Teklif! Acun “Benim Şampiyonum Sensin” Dedi; Sağ Kolu Yaptı! Adem, Hikmet Hasedinden Çatlayacak…
Hadise’den Süper Minili Pozlar! Bikinili Paylaşımından Sonra Nefesleri Bir Kez Daha Kesti! “Enişte Bey Nerede Hadise Hanım!” Yaktı Yıktı… mask
Hadise’den Süper Minili Pozlar! Bikinili Paylaşımından Sonra Nefesleri Bir Kez Daha Kesti! “Enişte Bey Nerede Hadise Hanım!” Yaktı Yıktı…
Survivor Ayşe’ye Büyük Oylamada Gelen SMS Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın Neden Yat Aldığı Belli Oldu; Milyonlar Liralar Hesabına Akmış… mask
Survivor Ayşe’ye Büyük Oylamada Gelen SMS Belli Oldu! Acun Ilıcalı’nın Neden Yat Aldığı Belli Oldu; Milyonlar Liralar Hesabına Akmış…
Melis Sezen Mini Elbisesiyle Şov Yaptı! “Bari İçine Bir Şey Giyseydin!” Vücudunu Gere Gere Paylaştı; Görenler Yandı Tutuştu! mask
Melis Sezen Mini Elbisesiyle Şov Yaptı! “Bari İçine Bir Şey Giyseydin!” Vücudunu Gere Gere Paylaştı; Görenler Yandı Tutuştu!
Survivor’un Bitmesine Ramak Kala Bir İsim Yarışmadan Çekildi! Canlı Yayında Açıkladı; “Benim Oyunum Bitti!” Dedi… Nuh Diyor Peygamber Demiyor… mask
Survivor’un Bitmesine Ramak Kala Bir İsim Yarışmadan Çekildi! Canlı Yayında Açıkladı; “Benim Oyunum Bitti!” Dedi… Nuh Diyor Peygamber Demiyor…

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL