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19 Haz 2022 - 10:56

Survivor Ogeday’ın 5 Aylık Kazancı Dudaklarda Uçuk Yaptı! Acun Ilıcalı “Torpili Geçmiş”; Zam Üzerine Zam Yapmış! Tam Tamına…

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor yarışmasından elenen isim Ogeday’ın 5 aylık kazancı dudakları uçuklattı. Kazandığı parayı görenler ise “Acun arkadaşı diye torpil geçmiş” demeden duramadı! Zam üzerine zam alan Ogeday’ın kazancı şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…