19 Haz 2022 - 10:56 Güncelleme: 19 Haz 2022 - 11:01
Survivor Ogeday’ın 5 Aylık Kazancı Dudaklarda Uçuk Yaptı! Acun Ilıcalı “Torpili Geçmiş”; Zam Üzerine Zam Yapmış! Tam Tamına…
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor yarışmasından elenen isim Ogeday’ın 5 aylık kazancı dudakları uçuklattı. Kazandığı parayı görenler ise “Acun arkadaşı diye torpil geçmiş” demeden duramadı! Zam üzerine zam alan Ogeday’ın kazancı şok etti! İşte merak edilen tüm detaylar…
Survivor yarışmacılarına belli bir ücret ödendiği; eski Survivor yarışmacıları sayesinde biliniyor. Cuzzi miktarlar kazanmayan yarışmacılardan biriside iddialara göre Ogeday Girişken! Peki, Ogeday Girişken ne kadar kazanç elde etmiş?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.