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19 Haz 2022 - 11:24

Camdaki Kız Dizisindeki Sedat’ın Yeni Karısı Ortaya Çıktı! Nalan’dan Sonra Hayatının Şokunu Yaşayacak! Gönül Dağı Dizisinden Bomba Transfer…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Sedat’ın yeni sezonda evleneceği karısı ortaya çıktı. Nalan’dan sonra yüzü bir türlü gülmeyecek olan Sedat’ın o isimle evlenerek hayatının şokunu yaşayacağı seyircinin gözleri önüne serildi. Gönül Dağı dizisinden Camdaki Kız dizisine giriş yapacak başarılı oyuncu; karakteriyle Sedat’ın burnundan getirecek! İşte merak edilen tüm detaylar…