- 19 Haz 2022 - 11:24 G: 19 Haz 2022 - 11:30

Camdaki Kız Dizisindeki Sedat’ın Yeni Karısı Ortaya Çıktı! Nalan’dan Sonra Hayatının Şokunu Yaşayacak! Gönül Dağı Dizisinden Bomba Transfer…

Kanal D ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Camdaki Kız’da Sedat’ın yeni sezonda evleneceği karısı ortaya çıktı. Nalan’dan sonra yüzü bir türlü gülmeyecek olan Sedat’ın o isimle evlenerek hayatının şokunu yaşayacağı seyircinin gözleri önüne serildi. Gönül Dağı dizisinden Camdaki Kız dizisine giriş yapacak başarılı oyuncu; karakteriyle Sedat’ın burnundan getirecek! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Nur Sürer, Feyyaz Şerifoğlu, Burcu Biricik ve Devrim Yakut gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Camdaki Kız dizisinin son bölümü Perşembe akşamı ekranlarda yerini almıştı. Sezon finaliyle Perşembe akşamını sallayan Camdaki Kız dizisinde; Nalan’ın Hayri’yle olan ateşli öpüşmesinden sonra Sedat’la boşanacağı artık kesinleşmişti. Peki, Sedat’ın yeni karısı kim olacak?

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19 Haz 2022 - 11:24 Ankara- Yaşam

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