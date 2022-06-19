Survivor Yarışmasından Bir Aşk Daha Çıktı! Aileler Tanıştı; Yemekler Yenildi… Gelin – Görümce Öyle Pozlar Verildi Ki… “Yok Artık!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışması, birçok ismin aşkına şahitlik etmişti. Survivor yarışmasına sevgili yaparak gelenler; yarışmadan kısa bir süre sonra ayrılma kararı alarak şok etmişlerdi. Survivor yarışmasından en son veda eden isimde Ogeday Girişken olmuştu. Yarışmada sevgilisini bırakarak ayrılan Ogeday Girişken, milyonların ağzını açık bırakmıştı. Ogeday ve Nisa’nın ardından iki yarışmacı ismin yeni bir aşka yelken açtıkları görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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