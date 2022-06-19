- 19 Haz 2022 - 11:53 G: 19 Haz 2022 - 12:00

Survivor Yarışmasından Bir Aşk Daha Çıktı! Aileler Tanıştı; Yemekler Yenildi… Gelin – Görümce Öyle Pozlar Verildi Ki… “Yok Artık!”

Fenomen yarışmalardan biri olan Survivor’dan aşklar çıkmaya devam ediyor. Yarışmaya girenin evlendiği, evli gelenin boşandığı Survivor’da en son çıkan Ogeday ve Nisa aşkı dillere dolanmıştı. Yarışmadan geçtiğimiz aylarda elenen isimlerin aşk yaşadığı gündemi salladı geçti. Ailecek bir araya gelen isimlerden gelen; gelin – görümce pozları sosyal medya kullanıcılarına “yok artık” dedirtti. İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor yarışması, birçok ismin aşkına şahitlik etmişti. Survivor yarışmasına sevgili yaparak gelenler; yarışmadan kısa bir süre sonra ayrılma kararı alarak şok etmişlerdi. Survivor yarışmasından en son veda eden isimde Ogeday Girişken olmuştu. Yarışmada sevgilisini bırakarak ayrılan Ogeday Girişken, milyonların ağzını açık bırakmıştı. Ogeday ve Nisa’nın ardından iki yarışmacı ismin yeni bir aşka yelken açtıkları görüldü! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Haz 2022 - 11:53 Ankara- Yaşam

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