- 19 Haz 2022 - 12:56 G: 19 Haz 2022 - 12:59

Tarım Kredi Market, Şok Markete Restini Çekti; Son Gün Olduğunu Duyurdu! Fiyatlar Yerlerde; Raflar Boşalıyor! Sayılı Saatler Kaldı…

Uygun fiyat politikası ve kaliteli ürünleriyle milyonların dikkatini çeken Tarım Kredi Market, rakibi olan Şok Market’in kısa bir süre önce yapmış olduğu indirimlere resti çekerek; son güne özel bir indirim daha yaptı. Fiyatları diplere çeken Tarım Kredi Market, rafların boşaltacak indirim için düğmeye bastı. Fiyatları görenler ise en yakın Tarım Kredi Market’te soluğu aldı. İşte sayılı saatleri kalan indirimin detayları…

Gelen zamlarla birlikte artık uygun fiyata ürün almak; mutfak dolaplarını doldurmak hayal olmaya başladı. Müşteri memnuniyetine büyük bir önem veren Tarım Kredi Market, büyük bir kampanyaya imzasını atarak; herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Ev ihtiyaçlarından, anne – baba olan bebekli ailelere kadar tüm ürünlerde inanması güç indirimler yapan Tarım Kredi’nin kampanyasını sizler için derledik! İşte merak edilen tüm detaylar…

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19 Haz 2022 - 12:56 Ankara- Yaşam

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
Tarım Kredi Market Hafta Sonu Tüm Marketlerden İntikamını Aldı! Ayçiçek Yağı 142 Lira, Peynir 25 Lira, Sucuk 139 Lira! Dip Fiyatlar Görüldü… mask
Tarım Kredi Market Hafta Sonu Tüm Marketlerden İntikamını Aldı! Ayçiçek Yağı 142 Lira, Peynir 25 Lira, Sucuk 139 Lira! Dip Fiyatlar Görüldü…
A101 Market; Bim – Şok – Tarım Kredi Dinlemiyor! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Tavuk 46 Lira, 10 Kilo Deterjan 89 Lira… Raflar Bomboş Kalacak! mask
A101 Market; Bim – Şok – Tarım Kredi Dinlemiyor! Ayçiçek Yağı 135 Lira, Tavuk 46 Lira, 10 Kilo Deterjan 89 Lira… Raflar Bomboş Kalacak!
A101 Marketlerde Muhteşem İndirim! Elektronik, Kozmetik ve Birçok Mutfak Eşyasında Dev İndirim! 24 Hazirana Kadar A101 Marketlere Gitmeyen Üzülür! mask
A101 Marketlerde Muhteşem İndirim! Elektronik, Kozmetik ve Birçok Mutfak Eşyasında Dev İndirim! 24 Hazirana Kadar A101 Marketlere Gitmeyen Üzülür!
BİM’den Büyük Çarşamba İndirimi! A’dan Z’ye Bütün İhtiyaçlarınızı Karşılayabileceksiniz! 15 Haziran’da Herkes BİM Marketlerin Yolunu Tutacak! İşte İndirimlerle Dolu BİM 21 Haziran Salı Aktüeli. mask
BİM’den Büyük Çarşamba İndirimi! A’dan Z’ye Bütün İhtiyaçlarınızı Karşılayabileceksiniz! 15 Haziran’da Herkes BİM Marketlerin Yolunu Tutacak! İşte İndirimlerle Dolu BİM 21 Haziran Salı Aktüeli.
A101 Bombayı Patlattı! Televizyonlardan Cep Telefonlarına Tabletlerden Buz Dolaplarından Büyük Fırsat! İndirimi Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! İşte 16 Haziran 2022 A101 Aktüeli. mask
A101 Bombayı Patlattı! Televizyonlardan Cep Telefonlarına Tabletlerden Buz Dolaplarından Büyük Fırsat! İndirimi Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! İşte 16 Haziran 2022 A101 Aktüeli.
Tarım Kredi Market; Ne A101 Dinliyor, Ne Bim! Bir Alana Bir Bedava Şok Eden Kampanyasını Başlattı! Tuvalet Kağıdı 59 Lira, Peynir 24 Lira, Sucuk 59 Lira… mask
Tarım Kredi Market; Ne A101 Dinliyor, Ne Bim! Bir Alana Bir Bedava Şok Eden Kampanyasını Başlattı! Tuvalet Kağıdı 59 Lira, Peynir 24 Lira, Sucuk 59 Lira…
BİM Dev Kampanyayı Başlattı! Onlarca Televizyon, Telefon ve Elektrik Süpürgeleri… Yok Fiyatına Satışa Sunulacak! Sakın Kaçırmayın! mask
BİM Dev Kampanyayı Başlattı! Onlarca Televizyon, Telefon ve Elektrik Süpürgeleri… Yok Fiyatına Satışa Sunulacak! Sakın Kaçırmayın!
BİM Market’ten Dev İndirim! Temel Gıda Ürünlerinde Büyük Kampanya! Herkesin Sepeti Dolup Taşacak! İşte BİM 14 Haziran Aktüel Ürünleri. mask
BİM Market’ten Dev İndirim! Temel Gıda Ürünlerinde Büyük Kampanya! Herkesin Sepeti Dolup Taşacak! İşte BİM 14 Haziran Aktüel Ürünleri.
Tarım Kredi Market, A101, Migros, Bim ve Şok Markete Büyük Rest! Ayçiçek Yağı 161 Lira, Salça 12 Lira, Tuvalet Kağıdı 52 Lira, Makarna 4 Lira, Çay, Sucuk… Sınırlı Sayıda! Yetişen... mask
Tarım Kredi Market, A101, Migros, Bim ve Şok Markete Büyük Rest! Ayçiçek Yağı 161 Lira, Salça 12 Lira, Tuvalet Kağıdı 52 Lira, Makarna 4 Lira, Çay, Sucuk… Sınırlı Sayıda! Yetişen...
A101 Market Telefonlarda Akıl Almaz Bir İndirim Yaptı! Hem Yok Pahasına, Hem de Mükemmel Kalitede! Yetişen Alacak; Sınırlı Sayıda… mask
A101 Market Telefonlarda Akıl Almaz Bir İndirim Yaptı! Hem Yok Pahasına, Hem de Mükemmel Kalitede! Yetişen Alacak; Sınırlı Sayıda…
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