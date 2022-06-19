Tarım Kredi Market, Şok Markete Restini Çekti; Son Gün Olduğunu Duyurdu! Fiyatlar Yerlerde; Raflar Boşalıyor! Sayılı Saatler Kaldı…
Uygun fiyat politikası ve kaliteli ürünleriyle milyonların dikkatini çeken Tarım Kredi Market, rakibi olan Şok Market’in kısa bir süre önce yapmış olduğu indirimlere resti çekerek; son güne özel bir indirim daha yaptı. Fiyatları diplere çeken Tarım Kredi Market, rafların boşaltacak indirim için düğmeye bastı. Fiyatları görenler ise en yakın Tarım Kredi Market’te soluğu aldı. İşte sayılı saatleri kalan indirimin detayları…
Gelen zamlarla birlikte artık uygun fiyata ürün almak; mutfak dolaplarını doldurmak hayal olmaya başladı. Müşteri memnuniyetine büyük bir önem veren Tarım Kredi Market, büyük bir kampanyaya imzasını atarak; herkesin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Ev ihtiyaçlarından, anne – baba olan bebekli ailelere kadar tüm ürünlerde inanması güç indirimler yapan Tarım Kredi’nin kampanyasını sizler için derledik! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.