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19 Haz 2022 - 12:56

Tarım Kredi Market, Şok Markete Restini Çekti; Son Gün Olduğunu Duyurdu! Fiyatlar Yerlerde; Raflar Boşalıyor! Sayılı Saatler Kaldı…

Uygun fiyat politikası ve kaliteli ürünleriyle milyonların dikkatini çeken Tarım Kredi Market, rakibi olan Şok Market’in kısa bir süre önce yapmış olduğu indirimlere resti çekerek; son güne özel bir indirim daha yaptı. Fiyatları diplere çeken Tarım Kredi Market, rafların boşaltacak indirim için düğmeye bastı. Fiyatları görenler ise en yakın Tarım Kredi Market’te soluğu aldı. İşte sayılı saatleri kalan indirimin detayları…