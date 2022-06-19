Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrılıyor Mu? İmzaların Atıldığı Konuşuluyordu; Sözleri Milyonları Yıktı! “Direkt Final Yapın, Kimse İzlemez!”
FOX TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’dan Eda Ece’nin ayrılabileceği ortaya çıktı. 5 yıldır ekranlarda Yıldız olarak tanınan Eda Ece’nin yeni sezon için anlaşma yaptığı konuşuluyordu ama sözleri milyonların yıkılmasına neden oldu. Birçok kişi ise Eda Ece’nin açıklamasından hemen sonra “Direkt final yapın diziyi. Yıldız yoksa kimse izlemez” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Berk Oktay ve Murat Aygen gibi isimlerin bulunduğu Yasak Elma dizisi, geçtiğimiz günlerde ekranlara gelen son bölümüyle birlikte ara vermişti. Eylül ayında yeniden ekranlara gelecek olan Yasak Elma dizisinden Eda Ece’nin ayrılabilme olasılığı ise yüreklerin yanıp tutuşmasına neden oldu! Eda Ece, dizi hakkında öyle bir açıklama yaptı ki…
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.