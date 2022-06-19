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19 Haz 2022 - 13:25

Yasak Elma Dizisinden Eda Ece Ayrılıyor Mu? İmzaların Atıldığı Konuşuluyordu; Sözleri Milyonları Yıktı! “Direkt Final Yapın, Kimse İzlemez!”

FOX TV Ekranlarının en beğenilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’dan Eda Ece’nin ayrılabileceği ortaya çıktı. 5 yıldır ekranlarda Yıldız olarak tanınan Eda Ece’nin yeni sezon için anlaşma yaptığı konuşuluyordu ama sözleri milyonların yıkılmasına neden oldu. Birçok kişi ise Eda Ece’nin açıklamasından hemen sonra “Direkt final yapın diziyi. Yıldız yoksa kimse izlemez” yorumunda bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…