Survivor Ogeday’ın Hatası Neydi? Acun Ilıcalı, “Sonra Söyleyeceğim” Dedi Ama Sağ Kolu İlk Kez Açıkladı! Meğer Bu Yüzden Elenmiş…
Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen Ogeday Girişken, vedasının ardından soru işaretleri bıraktı. Acun Ilıcalı’nın “Sen tek bir hata yaptın” demesinin üzerine Ogeday Girişken sevenleri bu hatanın ne olduğunu araştırmaya başladı. Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olarak bilinen isimse; Ogeday’ın nasıl bir hata yaptığını ilk kez açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını üstlendiği Survivor All Star yarışmasında; Nisa Bölükbaşı, Berkan Karabulut, Ogeday Girişken ve Hikmet Tuğsuz arasından elenen isim Ogeday Girişken olmuştu. Milyonları şok içerisinde bırakan bir vedanın altını çizen Ogeday Girişken’e Acun Ilıcalı ise “Sen tek bir hata yaptın o yüzden hayalin yarım kaldı” demişti. Peki, hata neydi?
Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.