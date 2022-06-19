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19 Haz 2022 - 13:59

Survivor Ogeday’ın Hatası Neydi? Acun Ilıcalı, “Sonra Söyleyeceğim” Dedi Ama Sağ Kolu İlk Kez Açıkladı! Meğer Bu Yüzden Elenmiş…

Tv8 ekranlarının en çok izlenen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen Ogeday Girişken, vedasının ardından soru işaretleri bıraktı. Acun Ilıcalı’nın “Sen tek bir hata yaptın” demesinin üzerine Ogeday Girişken sevenleri bu hatanın ne olduğunu araştırmaya başladı. Acun Ilıcalı’nın sağ kolu olarak bilinen isimse; Ogeday’ın nasıl bir hata yaptığını ilk kez açıkladı! İşte merak edilen tüm detaylar…